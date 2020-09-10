Підприємець з Кропивницького похвалився банкоматом ПриватБанку: в мережі ажіотаж

Ярослав Маркін Ринки та компанії 04:40, 10.09.2020

В Україні біля одного з банкоматів ПриватБанку помітили табличку з політичною агітацією. В мережі виник ажіотаж та купа жартів з цього приводу.

Знімок опублікували на офіційному Twitter ПриватБанку 9 вересня, де він одразу зібрав безліч коментарів.

"Банкомат встановлено на численні прохання мешканців селища Гірничого за сприяння Олександра Дудіна", – написано на оголошенні біля банкомату.

Фотографію ПриватБанк прокоментував за допомогою емодзі "замислене обличчя", мовляв "гадки не маємо, про що йде мова".

Оголошення біля банкомату
Twitter / ПриватБанк

OBOZREVATEL з'ясував, що мова йде про бізнесмена з Кропивницького Олександра Дудіна, який є директором мережі магазинів "Черняхівські ковбаси".

Час від часу він влаштовує в селищі Гірничому свята для місцевих мешканців (наприклад, на День захисту дітей), або допомагає вирішувати побутові проблеми. Так, у липні місцеві ЗМІ повідомляли, що він за свої гроші відремонтував зруйнований місток. Цікаво, що у публікації окремо зазначалось, що Дудін "не балотується на виборах та не є депутатом".

Ми зателефонували підприємцю, щоб дізнатися, чи дійсно він має відношення до встановлення банкомату, а якщо так, то як він міг вплинути на рішення банку про вибір місця. Але Дудін, вислухавши запитання, сказав, що перебуває за кермом і йому не зручно говорити.

Пізніше зателефонувала його помічниця, однак коментувати питання телефоном вона відмовилась.

Посміялись над "совковим" штампом

У коментарях під повідомленням ПриватБанку користувачі Twitter стали іронізувати як над "совковим" штампом "на численні прохання трудящих", так і над самоим способу привернути увагу у такий спосіб.

"В нашій країні ще з часів "совка" усе робилось "по просьбе трудящіхся" – наприклад – підняття цін чи заборона алкоголю...", – написаа Ірина.

Люди нагадали "звичаї" з СРСР
twitter.com/privatbankua

"На чисельні прохання обіцяю посприяти, щоб гроші з банкомату видавались всім, хто знає пароль до своєї карти привату", – посміявся Yurii Zitatyk.

Користувачі іронізують з радянських штампів
twitter.com/privatbankua

"Дощ пішов на чисельні прохання мешканців села та сприяння О. Дудіна", – написав Bohdan Kokovych.

"Геніально, челендж розпочато! Тепер у кожному селі поруч з банкоматом депутатська реклама буде", – відповів йому Azzurro Del Mare.

У Twitter посміяслись з реклами
twitter.com/privatbankua

"Листя пожовтіло на прохання місцевого населення", – прокоментував Гарбуз Хоккайдо.

"... за сприяння кандидата!", – відповів йому salomon.

Користувачі почали обігрувати тезу про "на прохання населення"
twitter.com/privatbankua

А врешті гострі на язик користувачі Twitter запустили ланцюжок з коментарів, у якому звели заяву підприємця до повного абсурду:

  • Цей банкомат видає гроші за сприяння Олександра Дудіна

  • Цей банкомат видає гроші Олександра Дудіна

  • Цей банкомат видає гроші тільки Олександру Дудіну

  • Цей банкомат видає Олександра Дудіна

  • Цей Олександр Дудін видає банкомати

  • Цей банкомат видає себе за Олександра Дудіна

  • Цей Олександр Дудін видає себе за банкомата

Ланцюжок "абсурдних" коментарів
twitter.com/privatbankua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 53 роки тому 27 червня 1967 року в районі Енфілд на півночі Лондона у відділенні британського банку Barclays було встановлено перший у світі банкомат. Він називався Automated Teller Machine (ATM).

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Економіка Ринки та компанії

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