Підприємець з Кропивницького похвалився банкоматом ПриватБанку: в мережі ажіотаж

В Україні біля одного з банкоматів ПриватБанку помітили табличку з політичною агітацією. В мережі виник ажіотаж та купа жартів з цього приводу.

Знімок опублікували на офіційному Twitter ПриватБанку 9 вересня, де він одразу зібрав безліч коментарів.

"Банкомат встановлено на численні прохання мешканців селища Гірничого за сприяння Олександра Дудіна", – написано на оголошенні біля банкомату.

Фотографію ПриватБанк прокоментував за допомогою емодзі "замислене обличчя", мовляв "гадки не маємо, про що йде мова".

Оголошення біля банкомату Twitter / ПриватБанк

OBOZREVATEL з'ясував, що мова йде про бізнесмена з Кропивницького Олександра Дудіна, який є директором мережі магазинів "Черняхівські ковбаси".

Час від часу він влаштовує в селищі Гірничому свята для місцевих мешканців (наприклад, на День захисту дітей), або допомагає вирішувати побутові проблеми. Так, у липні місцеві ЗМІ повідомляли, що він за свої гроші відремонтував зруйнований місток. Цікаво, що у публікації окремо зазначалось, що Дудін "не балотується на виборах та не є депутатом".

Ми зателефонували підприємцю, щоб дізнатися, чи дійсно він має відношення до встановлення банкомату, а якщо так, то як він міг вплинути на рішення банку про вибір місця. Але Дудін, вислухавши запитання, сказав, що перебуває за кермом і йому не зручно говорити.

Пізніше зателефонувала його помічниця, однак коментувати питання телефоном вона відмовилась.

Посміялись над "совковим" штампом

У коментарях під повідомленням ПриватБанку користувачі Twitter стали іронізувати як над "совковим" штампом "на численні прохання трудящих", так і над самоим способу привернути увагу у такий спосіб.

"В нашій країні ще з часів "совка" усе робилось "по просьбе трудящіхся" – наприклад – підняття цін чи заборона алкоголю...", – написаа Ірина.

Люди нагадали "звичаї" з СРСР twitter.com/privatbankua

"На чисельні прохання обіцяю посприяти, щоб гроші з банкомату видавались всім, хто знає пароль до своєї карти привату", – посміявся Yurii Zitatyk.

Користувачі іронізують з радянських штампів twitter.com/privatbankua

"Дощ пішов на чисельні прохання мешканців села та сприяння О. Дудіна", – написав Bohdan Kokovych.

"Геніально, челендж розпочато! Тепер у кожному селі поруч з банкоматом депутатська реклама буде", – відповів йому Azzurro Del Mare.

У Twitter посміяслись з реклами twitter.com/privatbankua

"Листя пожовтіло на прохання місцевого населення", – прокоментував Гарбуз Хоккайдо.

"... за сприяння кандидата!", – відповів йому salomon.

Користувачі почали обігрувати тезу про "на прохання населення" twitter.com/privatbankua

А врешті гострі на язик користувачі Twitter запустили ланцюжок з коментарів, у якому звели заяву підприємця до повного абсурду:

Цей банкомат видає гроші за сприяння Олександра Дудіна

Цей банкомат видає гроші Олександра Дудіна

Цей банкомат видає гроші тільки Олександру Дудіну

Цей банкомат видає Олександра Дудіна

Цей Олександр Дудін видає банкомати

Цей банкомат видає себе за Олександра Дудіна

Цей Олександр Дудін видає себе за банкомата

Ланцюжок "абсурдних" коментарів twitter.com/privatbankua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 53 роки тому 27 червня 1967 року в районі Енфілд на півночі Лондона у відділенні британського банку Barclays було встановлено перший у світі банкомат. Він називався Automated Teller Machine (ATM).