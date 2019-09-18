"Підозрюю Коломойського": Гонтарева розповіла, чому згорів її будинок

Ексглава НБУ Валерія Гонтарева вважає, що головний підозрюваний у підпалі її будинку – мільярдер Ігор Коломойський.

Вона спростувала версію, що ця НП вигідна їй, аби вона змогла отримати притулок в іншій країні. Про це Гонтарева сказала в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Це ж маячня! Всі загрози, які звучали від нього (Коломойського, – Ред.) на мою адресу ще в березні, квітні і травні, тягнули на 155 політичних притулків, але навіщо мені притулок, якщо я – резидент Англії, який тут живе, працює і платить податки?", – сказала екс-глава НБУ.

За її словами, мільярдер – головний з тих, кому може бути вигідний підпал будинку.

"У мене навіть немає сумнівів! Вся ця бригада, вони не просто труять мене, але роблять це нахабно і ще кепкують. Той же Коломойський ходив на YES і розповідав, що я, мовляв, "обіцяв відправити за неї літак, а не машину". Ці люди вже втратили людську гідність, вони гірше криміналу – кримінал, як мінімум, дітей своїх ворогів не чіпає, а вони підпалюють моєї невістки автомобіль. Dони сміються в обличчя всій світовій спільноті. Історія з будинком – апофеоз", – вважає Гонтарева.

На її думку, вимога Коломойського повернути йому $2 млрд, які він нібито втратив при націоналізації ПриватБанку, абсурдна. А саму фінустанову вона називає "пірамідою".

"Я не знаю, як так можна (вимагати повернути $ 2 млрд, – Ред.), коли в банк внесли 155 мільярдів – там навіть не діра в капіталі була, там не було активів. ... Каналу "1+1" ніколи не було в заставі ПриватБанку. Так ось, в цьому банку не те що "1+1" не було, там навіть елементарно жодної заправної станції не було! Не було активів взагалі. Це була "піраміда", – сказала Гонтарева.

Гонтарева підозрює Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на місці пожежі знайшли ракети. У мережі також опублікували відео палаючого будинку Гонтаревої. Правоохоронці зупинилися на одній версії – навмисний підпал.

Відзначимо, просторий житловий будинок площею 316 квадратних метрів в Гореничах під Києвом зареєстрований на чоловіка екс-глави НБУ Олега Гонтарева.

Крім цього будинку в декларації за 2018 рік Гонтарева вказала кілька квартир в Києві. Зокрема, квартиру на 113 квадратів має її молодший син Микита, ще дві – площею 55,7 і 41,3 квадрата записані на її старшого сина Антона.

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