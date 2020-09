Підозрілі гроші Януковича засвітилися в латвійських банках – розслідування

Міжнародні журналісти виявили серед секретних файлів американської Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) назви латвійських банків, які обслуговували потоки сумнівних грошей низки російських і українських олігархів та політиків.

Серед них, зокрема, президент-втікач України Віктор Янукович, його син Олександр, Дмитро Фірташ, а також росіяни Олег Дерипаска, Роман Абрамович, американець Пол Манафорт, пише "Громадське".

Видання наголошує, що в 2017 році до журналістів BuzzFeed потрапив величезний масив даних (FinCEN). Його передали Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) для широкомасштабного спільного розслідування. Ця група об'єднує 108 видань у 88 країнах, в яких над документами працювали понад 400 журналістів. Йдеться переважно про так звані звіти SAR – повідомлення про підозрілі транзакції, які банки зобов'язані надсилати до згаданого бюро Мінфіну США, що займається боротьбою з відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом або пов'язаних із фінансуванням тероризму.

Зазначається, що самі по собі ці документи не є доказом порушення закону, але представляють привід для розслідування як державними органами, так і внутрішньобанківськими структурами.

BuzzFeed ім'я свого джерела не розкрило, але відомо, що в січні цього року Наталі Едвардс, колишня високопоставлена співробітниця FinCEN, визнала свою провину в передачі даних журналістам. У повідомленні Мін'юсту США конкретний ЗМІ не називався, проте за непрямими ознаками можна зрозуміти, що йдеться про BuzzFeed. Колишній адвокат Едвардс Марк Агніфіло повідомив журналістам, що його підзахисна керувалася прагненням відновити справедливість.

Файли FinCEN – це понад 2500 документів за період із 2000 до 2017 року. Йдеться про величезні потоки грошей: загальні обсяги згаданих угод досягають 2 трлн доларів. Журналісти мають у своєму розпорядженні тільки малу частину всіх звітів SAR, відправлених американськими банками в бюро, мова йде про рух доларів по всьому світу, оскільки для операцій в американській валюті будь-який банк повинен мати кореспондентський рахунок у банку США.

У Латвії файли цілий рік вело видання Re:Baltica. Журналісти дізналися про підозрілі транзакції на 7,6 млрд доларів, які з 2006 по 2017 роки були переведені через латвійські банки.

Так, американські банки слідом за FinCEN давно вважали Латвію юрисдикцією високого ступеня ризику і регулярно доповідали про підозрілі перекази через BlueOrange Bank (раніше Baltikums), Expobank (раніше LTB), Industra Bank (раніше Meridian Trade і SMP), Citadele (Parex), Reģionālā Investīciju Banka, Rietumu Banka, Rigensis, а також ліквідовані нині ABLV Bank (Aizkraukles banka), PNB bank (раніше Norvik і Lateko Banka) і Trasta Komercbanka.

За даними журналістів, найбільший обсяг угод припадає на Expobank (2,646 млрд доларів) і PNB (1,505 млрд доларів). Наприклад, у зв'язку c Expobank тільки The Bank of New York Mellon, один із найбільших у США, доповів про підозрілі операції на 29 млрд доларів. Підозру викликали незвичайно великі суми переказів, фірми-контрагенти з непрозорими власниками, схожі на "одноденки", неясна природа угод і зв'язок із політично значущими особами.

Як саме засвітилися українці

Одним із регулярних клієнтів латвійських банків був Віктор Янукович. Із ним пов'язана Mako Holding, яку контролював його старший син Олександр Якукович, що потрапив під санкції мінфіну США в 2015 році за незаконне привласнення українського майна. Через його швейцарську "дочку" Mako Trading SA в 2012-2014 роках перераховувалися гроші на і з рахунків в Aizkraukles Bankā і Baltikums Bank. У компанії Fineroad Business LLP, пов'язаній з Януковичем-старшим, був рахунок у Baltic International Bank. У документах із його резиденції в Межигір'ї, знайдених журналістами після його втечі, ця назва фігурувала в його "чорній касі", а вперше його вперше висвітлило розслідування Сергія Магнітського. У 2013 році Fineroad Business LLP перевела зі свого латвійського на свій же український рахунок близько 2,3 млн доларів.

У звітах фігурує також український олігарх Дмитро Фірташ, заарештований у 2014 році за ордером США у Відні за підкуп індійської посадової особи та інші злочини. Він купував діаманти і розвивав нерухомість через Trasta Komercbanku (TKB), пов'язаний з іншим українським олігархом Іваном Фурсіним, який підтримував Партію регіонів.

У повідомленнях чиказького відділу ФБР FinCEN висловлював підозру, що під прикриттям реального бізнесу з нерухомості через офшори перераховуються хабарі українським чиновникам. Соратник Януковича, бізнесмен Сергій Курченко, засуджений в Україні за фінансові злочини та розкрадання держкоштів, у 2014 році перерахував мільярди через свої "одноденки" з рахунками в ABLV. У 2015 році у США на нього були накладені санкції, але банк продовжував обслуговувати кілька пов'язаних із бізнесменом фірм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляцію НБУ і залишив у силі рішення Господарського суду Києва про стягнення з Нацбанку 128,9 млн грн на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (володіє 71% акцій "Радикал Банку").

Цей банк неофіційно пов'язують із представниками "сім'ї Януковича".