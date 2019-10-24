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24 жовтня • оновлено в 10:35
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Україна виборола нове місце в рейтингу Doing Business: що стало краще

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Україна піднялася на 7 позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, і зайняла 64-й рядок із 190 країн.

Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів. Згідно з даними звіту цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.

Оцінювання Doing Business-2020 велося з травня 2018 року по травень 2019 року (згідно правил, результат публікується у жовтні). Отже, поліпшення позицій – заслуга попередньої влади.

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Україна посіла останнє місце у Європі за рівнем платоспроможності населення

Найбільший прогрес Україна продемонструвала за компонентою "Захист міноритарних акціонерів" +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою "Отримання дозволу на будівництво"+10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та запровадження подання повідомлень онлайн, а також зменшила вартість дозволів на будівництво в межах Києва.

Також поліпшилися показники: "Підключення до електромереж", "Міжнародна торгівля", "Реєстрація майна", "Доступ до кредитів".

Україна виборола нове місце в рейтингу Doing Business: що стало краще

doingbusiness.org

Рейтинг Світового банку "Doing Business" – це результат щорічного дослідження, який оцінює простоту ведення підприємницької діяльності за десятьма показниками. Ці покзаники допомагають зрозуміти, які реформи у сфері регулювання бізнесу проходять успішно, а що заважає розвитку підприємництва.

Як змінювалися наші позиції

В останні роки Україна покращує показники у цьому рейтингу.

  • 2012 - 152 місце;

  • 2013 - 137 місце;

  • 2014 - 112 місце;

  • 2015 - 96 місце;

  • 2016 - 83 місце;

  • 2017 - 80 місце;

  • 2018 - 76 місце;

  • 2019 - 71 місце;

  • 2020 року - 64 місце.

Україна виборола нове місце в рейтингу Doing Business: що стало краще

kmu.gov.ua

Україна виборола нове місце в рейтингу Doing Business: що стало краще

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що протягом трьох років Україна увійде в топ-10 Doing Business – міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу.

У 2019 Україна втратила дві позиції в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. Країна посіла 85-у позицію з 141 країни.

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Тема
Україна в рейтингах
Місце
Україна
Теги
Всесвітній банк Doing Business
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Но кляты москали по прежнему далеко впереди. И это не смотря на санкции!
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a alexeyon
a alexeyon
Крымчанин Юрий, Грузия -7, Литва -11 места... прикинь ватан ..)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
поднялась на 7 позиций и осталось еще 36 до россии - це перемога чи ни?)))
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a alexeyon
a alexeyon
филипп филипыч, у рф осталось 20 позиций догнать Грузию. ахахахахах
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Как только иносранцы получат свободный доступ к скупке земли, место в 10 - ке гарантировано.
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a alexeyon
a alexeyon
Сиромашенко Алекс, пока рф в 20 ке..... Сибирь еще не всю китайцы выкосили
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