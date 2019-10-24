Україна виборола нове місце в рейтингу Doing Business: що стало краще

Україна піднялася на 7 позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, і зайняла 64-й рядок із 190 країн.
Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів. Згідно з даними звіту цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.
Оцінювання Doing Business-2020 велося з травня 2018 року по травень 2019 року (згідно правил, результат публікується у жовтні). Отже, поліпшення позицій – заслуга попередньої влади.
Найбільший прогрес Україна продемонструвала за компонентою "Захист міноритарних акціонерів" +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою "Отримання дозволу на будівництво"+10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та запровадження подання повідомлень онлайн, а також зменшила вартість дозволів на будівництво в межах Києва.
Також поліпшилися показники: "Підключення до електромереж", "Міжнародна торгівля", "Реєстрація майна", "Доступ до кредитів".
doingbusiness.org
Рейтинг Світового банку "Doing Business" – це результат щорічного дослідження, який оцінює простоту ведення підприємницької діяльності за десятьма показниками. Ці покзаники допомагають зрозуміти, які реформи у сфері регулювання бізнесу проходять успішно, а що заважає розвитку підприємництва.
Як змінювалися наші позиції
В останні роки Україна покращує показники у цьому рейтингу.
2012 - 152 місце;
2013 - 137 місце;
2014 - 112 місце;
2015 - 96 місце;
2016 - 83 місце;
2017 - 80 місце;
2018 - 76 місце;
2019 - 71 місце;
2020 року - 64 місце.
kmu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що протягом трьох років Україна увійде в топ-10 Doing Business – міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу.
У 2019 Україна втратила дві позиції в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. Країна посіла 85-у позицію з 141 країни.
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