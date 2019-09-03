"Під знущальні оплески світу": Фаріон розлютилася через реформу Кабміну

Екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон різко виступила проти ідеї уряду Олексія Гончарука продавати землю іноземцям.

Вона назвала це "національним самознищенням", а Україну – "епіцентром яничарства". Такий пост відома націоналістка зробила у себе у Facebook.

"Це гірше, ніж большевизм. Доморощені манкурти і яничари. Ще у знаменитому Литовському статуті були дві базові максими: іноземцеві ні уряду, ні землі не дати. "Славних прадідів великих правнуки погані". І ця погань благословенна на виборах саме такими ж. Це національне самознищення під саркастичні і знущальні оплески всього світу. Нація, що сама винародовлює себе з власної землі. Епіцентр яничарства – це тепер Україна", – висловилася Фаріон.

Ірина Фаріон розкритикувала слова Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вирішили допустити іноземців до ринку землі, коли буде запущена реформа. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж. Такі цифри назвала в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.

Закони про ринок землі в Україні можуть бути ухвалені до кінця 2019 року. Такі плани є у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

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