Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 14:48
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Під знущальні оплески світу": Фаріон розлютилася через реформу Кабміну

3.8т Читати матеріал російською

Екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон різко виступила проти ідеї уряду Олексія Гончарука продавати землю іноземцям.

Вона назвала це "національним самознищенням", а Україну – "епіцентром яничарства". Такий пост відома націоналістка зробила у себе у Facebook.

Новини
"Безграмотна!" Фаріон накинулася на нову главу МОН

"Це гірше, ніж большевизм. Доморощені манкурти і яничари. Ще у знаменитому Литовському статуті були дві базові максими: іноземцеві ні уряду, ні землі не дати. "Славних прадідів великих правнуки погані". І ця погань благословенна на виборах саме такими ж. Це національне самознищення під саркастичні і знущальні оплески всього світу. Нація, що сама винародовлює себе з власної землі. Епіцентр яничарства – це тепер Україна", – висловилася Фаріон.

Ірина Фаріон розкритикувала слова Гончарука

Ірина Фаріон розкритикувала слова Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вирішили допустити іноземців до ринку землі, коли буде запущена реформа. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж. Такі цифри назвала в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.

Закони про ринок землі в Україні можуть бути ухвалені до кінця 2019 року. Такі плани є у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ринок землі в Україні Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особи
Ірина Фаріон Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
ринок землі
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
6
Смішно
2
Цікаво
14
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Какая разница в том,чья будет земля и кто будет руководить хозяйством и платить налоги- герр Ганс или бывший депутат Рады Мыкола Свынарчук ? Ганс законопослушен, имеет хорошую технику, внедрит передовые технологии и даст нормальную зарплату, Мыкола загубит все на корню, потому как он-Мыкола. Ответ очевиден-землю нужно разрешить продавать, от этого выиграет и государство,и работник, и хозяин земли. А сидеть,как собака на сене и гавкать,как фарионша-проку мало.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Первый раз в жизни согласна с фарионихой. Продавать землю иностранцам даже пэдро не додумался. Совсем, видать, до ручки довела Украину поддержка "всего мира".
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...