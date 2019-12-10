Під санкції не потрапила: Lufthansa влаштувала Україні "сюрприз" з Кримом

Пасажирів "Аерофлоту", який літає в окупований Крим, годує компанія "Аеромар". Серед її засновників – німецька авіакомпанія Lufthansa.

При цьому санкції "авіаїдальню" не торкнулись. Про це йдеться в розслідуванні "Настоящего времени". Там уточнюють: щодня "Аерофлот" виконує в Крим по шість рейсів з Москви і назад, і ще по одному – з Сочі і Санкт-Петербурга.

Годує пасажирів найбільша в Росії кейтерингова компанія "Аеромар". Для цього керівництво АТ "Аеромар" створило в Криму спеціальний філія "Аеромар-Сімферополь".

"Контрольним пакетом акцій "Аеромара" – 51% – володіє сам "Аерофлот". Решта 49% через дочірні британські та німецькі фірми належать німецькому авіаперевізнику Deutsche Lufthansa AG", – йдеться в матеріалі.

Харчування від "Аеромару" в рейсі Москва - Сімферополь (фото 2014 року) Сергій Анашкевич

Філія "Аеромару" в Сімферополі також фігурує на офіційному сайті держзакупівель в Російській Федерації. Так, у серпні 2015 року компанія вибрала підрядника для капремонту цеху бортового харчування в Сімферополі площею понад 500 кв.м. Цех повинен забезпечувати приготування 2000 наборів харчування на добу.

Санкції ЄС безпосередньо забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектор на території анексованого Криму. Офіційно встановити факт порушення санкцій може Європейський суд за зверненням органів, відповідальних за санкційний контроль в конкретній країні ЄС. У виданні повідомляють, що ще на початку квітня 2018 року відправили запит до відповідного департаменту МЗС Німеччини, але відповіді так і не отримали.

У головному офісі німецької Lufthansa Group, отримавши запит, через два тижні прислали відмову. "На жаль, ми не можемо прокоментувати ваш запит. Дякуємо за ваше розуміння", – було сказано у відповіді.

Також із середини березня 2019 року не відповіли у самому "Аеромарі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжив до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексії Криму Росією.

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