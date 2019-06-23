Під Києвом заправку спіймали на нахабній крадіжці: опубліковано відео

У Вишгороді, під Києвом, автозарпавка Motto обманює клієнтів із кількістю бензину, за який сплачено.

Відповідне відео опублікував користувач Антон Михальченко на сторінці "Вишгород" в Facebook (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, чоловік купив каністру палива на АЗС, в якій має бути 10 літрів. Не відходячи, він перевірив літраж у відрі. Як виявилося, йому налили близько восьми.

Motto в Вишгороді Нафторинок

Заправка у Вишгороді кадр з відео

"Дивись у відро, як тут може бути 10 літрів, хто мені пояснить. Це ж на лопуха", – розповів клієнт.

У коментарях уточнили, що ця АЗС зараз знаходиться на місці, де раніше була БРСМ. Автор також написав у коментарях зі слів потерпілого, що на інших заправках наливають стільки, за скільки було сплачено.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Як писав OBOZREVATEL, Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запитали в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

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