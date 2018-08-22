Під Києвом "накрили" гігантський піщаний кар'єр браконьєрів

Прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом нелегального видобутку піску під Києвом.

Величезний кар'єр браконьєри облаштували в селі Зазим'я Броварського району і тривалий час провадили злочинну діяльність без жодного опору з боку місцевої влади, розповів журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці у Facebook.

Однак після того, як за діло взялися активісти руху "СтопКор", які провели спеціальне розслідування, ситуація зрушила з мертвої точки і правоохоронці зайнялися "чорними" копачами.

"Як вам масштаби? Величезна точка видобутку піску. Звичайно, незаконна. Просто біля Києва. Броварський район. Місцеві чиновники дивним чином її не помічали. Але є гідна реакція прокуратури Київської області. Кримінальне провадження після нашого розслідування. "СтопКор" викрив - прокуратура відреагувала. Респект новому прокурору області Максиму Киричуку. Ганьба браконьєрам", - написав Бочкала.

Зі свого боку у прес-службі прокуратури Київської області зазначили, що за фактом вказаного правопорушення зареєстроване кримінальне провадження за частиною 1 статті 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

"Зараз проводиться огляд місця події та вирішується питання про вилучення техніки. Досудове розслідування триває. Прокуратура Київської області займає принципову і активну позицію щодо незаконного видобутку піску", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку травня браконьєри встигли намити в Зазим'ї близько 100 тис. т піску, вартість якого становить десятки мільйонів гривень. Незаконним видобутком в селі займалася фірма "Екозимбуд", засновником якої є Артур Кадиров. Характерно, що в місцевій прокуратурі працює Каміла Артурівна Кадирова. Згідно з інсайдерською інформацією журналістів, власник фірми - це її батько.