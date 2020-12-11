Уряд та Верховна Рада повинні виконати закон України про часткове бюджетне фінансування зобов’язань щодо "зеленого" тарифу в 2021 році.

Про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк у своїй колонці для видання "Економічна правда".

"У законі чітко сказано, що щонайменше 20% виробленої протягом року "зеленої" електроенергії має бути профінансовано з державного бюджету. Відповідної компенсації в проєкті закону про Державний бюджет України 2021 не передбачено. Ба більше, у законопроєкті дію норми щодо 20% компенсації з державного бюджету взагалі призупинено на 2021 рік", – заявила Гуменюк.

За попередніми розрахунками, у бюджеті має бути закладено 11,5 мільярдів гривень.

"Єдине сподівання на Бюджетний комітет парламенту, який найближчим часом розглядатиме проєкт держбюджету на 2021 рік у другому читанні", – наголосила директорка ЄУЕА.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою Закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу й погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги може бути погашено через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік", у якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, у проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

Провідні асоціації ВДЕ не раз зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн уже готуються до міжнародних арбітражів.