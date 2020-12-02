Петрашко скликав закрите засідання "для своїх", щоб спробувати заблокувати рішення ДРС за старими вагонами – Укрметалургпром

Міністерство економіки та його глава Ігор Петрашко скликали закрите засідання, на якому збираються в ручному режимі, без представників промисловості і бізнесу, заблокувати рішення Державної регуляторної служби. Цим рішенням ДРС скасувала наказ Мінінфраструктури про скорочення терміну експлуатації вантажних вагонів – як такий, що створить економічні проблеми на українському ринку.

Про це заявив глава Асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Вчора, 1 грудня, відбулася відкрита зустріч Державної регуляторної служби з представниками практично всіх асоціацій і бізнесу. Говорили, що в цій редакції проєкт наказу Мінінфраструктури про обмеження терміну експлуатації вагонів шкідливий і неприйнятний для бізнесу і для економіки України. Фактично тоді було підведено риску і, нам здавалося, поставлено крапку", – повідомив Каленков.

За його словами, учасники ринку сподівалися, що їх запросять для спільної розробки майбутнього наказу – адже, безумовно, проблема якості вагонів існує, і її має бути вирішено. "Ми сподівалися, що буде розроблено новий наказ, і за його розробки чиновники підуть нормальним шляхом. Тобто спочатку зберуть ринок, порадяться, а потім уже ініціюють різні проєкти рішень. І це повинно робити Мінінфраструктури, але ніяк не Мінекономіки. Тому ми були здивовані, що Мінекономіки сьогодні збирає з цього приводу нараду", – розповів Каленков.

Ще більший подив викликає у нього той факт, що Міністерство економіки не запросило на своє засідання нікого з представників ні українського, ні міжнародного ринку.

"Вони хотіли провести знову "міжсобойчик". Не допустити представників Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, галузевих асоціацій. Це шлях в нікуди. І це відмінна риса взагалі процедури ухвалення саме цього наказу. Все робиться нишком, без залучення ринку і реальних людей, які працюють у цій сфері. Для всіх поведінка Мінекономіки стала великою несподіванкою. Наскільки ми знаємо, це було рішення Петрашка. І можна тільки шкодувати про це рішення. А оскільки ми не були допущені, я дуже сумніваюся в продуктивності і навіть у потрібності цієї наради без представників ринку", – підсумував Каленков.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

Зі свого боку АТ "Укрзалізниця" запропонувала Міністерству інфраструктури компромісне рішення щодо обмеження терміну служби вагонів. Зокрема, держкомпанія запропонувала обмежити 33 роками тільки термін служби піввагонів, а використання зерновозів – терміном до 45 років. Що стосується всіх інших типів вагонів, на думку УЗ, найкращим рішенням буде продовження терміну служби за технічним станом.