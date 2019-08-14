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Українці хочуть позбавити партії держфінансування: пройдено важливий етап

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Петиція про скасування фінансування політичних партій в Україні набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути президет України.

Звернення розміщено на сайті глави держави. За 22 дні з моменту публікації до ранку середи, 14 серпня, його підтримали 25630 людей.

Автор петиції політик Микола Томенко. Він вказує, що левову частину грошей за підсумками позачергових парламентських виборів 2019 року одержали партії, які не пройшли до Верховної Ради.

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Петицію про скасування фінансування партій підтримали

Петицію про скасування фінансування партій підтримали

petition.president.gov.ua

"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, якою їхні лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій у воюючій, бідній, корумпованій країні – цинічно і неприпустимо", – йдеться в петиції.

Там також вказана цифра у 5,9 млрд грн, які повинні бути витрачені на утримання партій у наступні 5 років.

Автор попросив скасувати або призупинити діяльність законів, які дали право політичним силам, які подолали бар'єр у 2% голосів, отримувати гроші з бюджету.

На фінансування партій за 5 років хочуть витратити 5 млрд грн

На фінансування партій за 5 років хочуть витратити 5 млрд грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні була зареєстрована на сайті президента 23 липня.

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Тема
Петиції Президенту України
Особи
Микола Томенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Партии должны содержаться за счет партийных взносов - членов партии и все это должно отражаться в партийных документах. Содержание партий за счет госбюджета это недопустимо.
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