Першому в світі банкомату виповнилося 53 роки: як виглядав і за яких обставин з'явився

53 роки тому 27 червня 1967 року в районі Енфілд на півночі Лондона у відділенні британського банку Barclays було встановлено перший у світі банкомат. Він називався Automated Teller Machine (ATM).

При цьому прототип першого банкомату було винайдено в США ще у 1939 році. Пристрій видавав готівку, але не міг списати їх з рахунку: апарат не був пов'язаний з банком. Його намагався використовувати City Bank of New York, але через півроку банкіри прибрали машину. Винахід був майже на 30 років забутий й дороопрацьований тільки в кінці 1960-х років. Про це йдеться в публікації EADaily.

Винахідником сучасного банкомату вважається шотландець Джон Шепард-Баррон. Однак його ATM спочатку був "безкартковим" банкоматом і видавав готівку в обмін на спеціальний ваучер, які треба було заздалегідь отримувати в банку.

Перший в світі банкомат

Ситуація змінилася, коли в 1966 році шотландський інженер Джеймс Гудфеллоу отримав патент на секретний захисний код з 4 цифр, який він назвав став персональним ідентифікаційним номером (або PIN-кодом). Згідно з легендою, спочатку винахідник планував ПІН-код довжиною в 6 цифр, але пізніше скоротив довжину коду до чотирьох цифр, нібито саме стільки цифр могла запам'ятати його дружина.

Незабаром ПІН-коди стали широко використовуватися для захисту від несанкціонованого доступу до банківських рахунків, завдяки чому 27 червня 1967 року у відділенні британського банку Barclays з'явився перший в історії банкомат зі звичними для нас функціями.

Впровадження банкоматів відбувалося поступово. У 1971 році перші типи банкоматів використовувалися приблизно в 35 американських банках. Першим банком, який в 1972 році почав повсюдно встановлювати банкомати, став все той же американський Citibank. У тому ж році банк Lloyds ввів в Великобританії перші онлайн банкомати під назвою Cash-Point, розроблені компанією IBM. Замість ваучера вони брали пластикові карти з магнітною смугою, що було набагато зручніше для клієнта.

Перший в світі банкомат

Розвиток телекомунікацій дозволив будувати мережі банкоматів, які могли використовуватися відразу декількома банками. Вперше це сталося в 1972-1975 роках в США. Кілька сотень банкоматів 18 банків в штаті Вашингтон були об'єднані в мережу під назвою Exchange. Пізніше були винайдені банкомати, здатні не тільки видавати готівку, а й приймати їх.

До 1975 року в світі працювало трохи більше 5 тис. банкоматів, з них близько 3140 – в 534 американських банках. Згідно з даними дослідницької компанії RBR, в кінці 2011 року в усьому світі налічувалося 2,4 млн банкоматів, а в 2018 році кількість ATM зросла майже до 3,2 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL 8 травня 2020 року минуло 136 років, як в продажу з'явилася Coca-Cola. Позиціонувалася вона як ліки від багатьох страшних хвороб на кшталт гастриту і імпотенції, і продавалася по п'ять центів за склянку.