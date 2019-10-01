Перший в історії: названі компанія та вартість аудиту "Укроборонпрому"

Фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром" за 2018-2019 роки проведе компанія Baker Tilly Ukraine.

Відповідний контракт у вівторок, 1 жовтня, підписав генеральний директор державного концерну Айварас Абромавічус. Про це він поінформував у своєму Twitter-акаунті.

На початку вересня ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" з мережі міжнародної аудиторської компанії Baker Tilly перемогло в аукціоні з відбору аудитора консолідованої звітності держконцерну "Укроборонпром".

Укроборонпром

Згідно з даними ProZorro, спочатку Baker Tilly запропонувало за свої послуги 29,988 млн грн, тоді як його єдиний конкурент – ТОВ "Ернт енд Янг аудиторські послуги" – 32,5 млн гривень, що відповідало стартовій ціні, а підсумкова ціна склала 29,336 млн гривень.

Відомо, що це стане першим консолідованим аудитом концерну за всю історію його існування.

В "Укроборонпромі" нагадали, що процес пошуку аудитора тривав із 2017 року і був розблокований влітку 2019-го, коли президент України Володимир Зеленський оновив склад наглядової ради концерну.

Finally! Сегодні підпісалі контракт на проведення аудиту консолідованої звітності ДК "Укроборонпром" 2018/2019 з Baker Tilly Ukraine. Рухаємось вперед! pic.twitter.com/k8OLGKI9KF - Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) October 1, 2019

Нагадаємо, в травні тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін виділить на аудит концерну 32 мільйони гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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