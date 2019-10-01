Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 04:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Перший в історії: названі компанія та вартість аудиту "Укроборонпрому"

1.4т Читати матеріал російською

Фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром" за 2018-2019 роки проведе компанія Baker Tilly Ukraine.

Відповідний контракт у вівторок, 1 жовтня, підписав генеральний директор державного концерну Айварас Абромавічус. Про це він поінформував у своєму Twitter-акаунті.

На початку вересня ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" з мережі міжнародної аудиторської компанії Baker Tilly перемогло в аукціоні з відбору аудитора консолідованої звітності держконцерну "Укроборонпром".

Новини
ДБР несподівано прийшло з обшуками до "Укроборонпрому": у чому причина

Укроборонпром

Укроборонпром

Згідно з даними ProZorro, спочатку Baker Tilly запропонувало за свої послуги 29,988 млн грн, тоді як його єдиний конкурент – ТОВ "Ернт енд Янг аудиторські послуги" – 32,5 млн гривень, що відповідало стартовій ціні, а підсумкова ціна склала 29,336 млн гривень.

Відомо, що це стане першим консолідованим аудитом концерну за всю історію його існування.

В "Укроборонпромі" нагадали, що процес пошуку аудитора тривав із 2017 року і був розблокований влітку 2019-го, коли президент України Володимир Зеленський оновив склад наглядової ради концерну.

Нагадаємо, в травні тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін виділить на аудит концерну 32 мільйони гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Айварас Абромавічус
Місце
Україна
Теги
Укроборонпром ProZorro
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это предупреждение Порошенко - будет сильно возмущаться капитуляцией Украины результаты аудита будут очень плохими.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Очень символично звучит на украинском выражение "наши деньги" - "наши грошИ".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel