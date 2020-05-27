Перший транш МВФ складе 40% всієї суми – заступник голови НБУ

Перший транш Україні від МВФ за новою програмою становить близько 40% від загального обсягу. Але про останню частину кредиту говорити поки складно.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю Ліга.Фінанси. За його словами, програма фінансування буде переглядатися, а для цього Києву необхідно виконати ще низку умов.

Гроші від МВФ

"Там не буде ніяких сюрпризів. Все це Україна і так робила: нормальна бюджетна політика та утримання дефіциту в цьому році, цілі по накопиченню міжнародних резервів, незалежність центробанку і його монетарної політики, подальше реформування банківського сектора, антикорупційні зміни, енергетика", – сказав Сологуб.

За його словами, не можна говорити, що з отриманням грошей від МВФ Україна вирішить всі свої проблеми. "Але загалом так, тепер буде значно легше", – додав Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яку повинна була виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.

МВФ не включив у свій календар розгляд питання про затвердження меморандуму про співпраці з Україною.

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