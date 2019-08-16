Українських маршрутників покарають штрафними балами: на що можна поскаржитися

В Україні вводять штрафні бали для перевізників, в тому числі і для маршрутних таксі. Їх будуть нараховувати за порушення, а потім частіше перевіряти водіїв.

Таке нововведення затвердили 14 серпня 2019 року на засіданні Кабміну, пише UBR. Документ набуде чинності з силу з моменту публікації. Її поки що не було.

Штрафні бали будуть нараховувати за різні проступки. Це як порушення ПДР (у тому числі за швидкісним режимом і технічним станом авто), так і за ДТП. Додатково будуть штрафувати за відмову в пільговому проїзді або якщо на маршруті немає автобуса для маломобільних груп населення.

В якості окремого проступку виділено порушення режиму праці – наприклад, якщо водій працює з ранку до ночі.

У матеріалі сказано, що чим більше балів набере перевізник, тим частіше його будуть перевіряти. Якщо за рік умовний водій маршрутки набере від 41 до 100 балів, його віднесуть до високої зоні ризику і перевірятимуть раз на два роки. Якщо ж він поводився зразково і отримав менше 20 балів, то перевіряючих він буде бачити тільки раз на п'ять років.

До речі, маршрутні таксі в нових правилах автоматично вважаються більш небезпечним транспортном.

"Якщо автомобіль легковий, то автоматом" відразу нарахують 3 бали. Міський маршрутці – 5 балів, міжміській – 10 балів", – йдеться в публікації.

Посилять контроль за маршрутками Дніпро Час

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді запропонували посилити штрафи за їзду без паска безпеки в авто. У разі прийняття закону покарання збільшиться в 10 разів і також торкнеться тих водіїв, які нехтують безпекою своїх дітей.

Тим часом президент Володимир Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "Єврономер" до кінця 2019 року. Це стане "останньою відстрочкою", після цього всі, хто не зареєструють авто, змушені будуть платити штрафи.

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