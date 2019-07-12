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"Перетворення у пустелю": Крим опинився на межі катастрофи через відсутність води

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Анексований Росією український півострів Крим уже у 2019-му відчує "надзвичайно гострий дефіцит води", а зрошувані поля вже перебувають "на межі перетворення на пустелю".

Про це з посиланням на директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайла Яцюка повідомляє "Радіо Свобода". "Більш ніж на 60% території півострова спостерігається "надзвичайно гострий дефіцит" води, а величезні зрошувані поля перебувають на межі перетворення на пустелю", – йдеться у публікації.

Крим – Україна

Крим – Україна

Тochka.net

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"Не понаїхали!" З'явилося нове показове фото з Криму

У Криму періодично проводяться пікети за відновлення водопостачання півострова по Північно-Кримському каналу, а проросійські політики безпосередньо звертаються до України з відповідними проханнями. Деякі українські експерти побоюються, що Володимир Путін зважиться забезпечити контроль над каналом військовим шляхом. Втім, економіст Володимир Мілов вважає такий розвиток подій малоймовірним.

"Ще у 2014-15 роках, як засвідчила ситуація у Маріуполі і Новоазовську, Росія не готова до битви за міста. Облога міст, що супроводжується вуличними боями – це найкривавіший варіант війни, на відміну, наприклад, від взяття якихось висот на відкритій місцевості", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, відпочинок у Криму з урахуванням транспорту та проживання у тризірковому готелі для росіян дорожче, ніж відпустку на Кіпрі, у Туреччині, Грузії, Болгарії, Чорногорії або Греції.

Фанатка Путіна присоромила окупантів у Криму і повідомила, що за України було інакше. Український публіцист Павло Казарін зазначив, що кримчани зняли рожеві окуляри.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим дефіцит
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
экономист Владимир Милов: "Осада городов, сопровождающаяся уличными боями – это самый кровавый вариант войны..." Вот все так на Украине - экономисты о войне рассуждают, клоуны страной руководят....
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Питон Каа
Питон Каа
Что-то опять за воду в Крыму взялись. Что там с Крымским мостом лучше напишите - когда упадет или с туристическим сезоном - он уже провалился? А с водой проблема решается, все будет в порядке.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А то, шо на территориях Херсонской, Николаевской областях назревает экокатастрофа Обоз не пишет? Напоминаю:пока #клятикомуняки не насадили леса и не построили канал-там была наибольшая пустыня в Европе.
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