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19 лютого • оновлено в 23:17
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Перерахують всі зарплати: скільки отримають українці з новими податками

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В Україні вже в 2020-му податок на доходи планують знизити з 19,5% до 15%. В результаті роботодавці, не змінюючи бюджет, зможуть збільшити зарплати співробітникам.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Мінфін аналізує можливість зниження ставки ПДФО до 15% (зараз 18 + 1,5%). Це один з кроків, які уряд планує для поліпшення бізнес-клімату", – заявили в прес-службі відомства.

Що це означає для простих українців? Зараз, наприклад, з "брудної" зарплати в 20 тис. грн потрібно віддати державі 8,3 тис. грн. Якщо податок знизять до 15%, то загальне податкове навантаження знизиться до 7,4 тис. Тобто можна буде "заощадити" 900 грн, на які можна буде збільшити зарплату.

Податки в Україні

Податки в Україні

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Інший приклад: якщо ви здаєте в оренду квартиру за 10 тис. грн і при цьому не ховаєтеся від податкової, зараз доводиться віддавати 1,9 тис., а за новими правилами – 1,5 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Податки в Україні
Тег
податки
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