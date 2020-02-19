Перерахують всі зарплати: скільки отримають українці з новими податками

В Україні вже в 2020-му податок на доходи планують знизити з 19,5% до 15%. В результаті роботодавці, не змінюючи бюджет, зможуть збільшити зарплати співробітникам.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Мінфін аналізує можливість зниження ставки ПДФО до 15% (зараз 18 + 1,5%). Це один з кроків, які уряд планує для поліпшення бізнес-клімату", – заявили в прес-службі відомства.

Що це означає для простих українців? Зараз, наприклад, з "брудної" зарплати в 20 тис. грн потрібно віддати державі 8,3 тис. грн. Якщо податок знизять до 15%, то загальне податкове навантаження знизиться до 7,4 тис. Тобто можна буде "заощадити" 900 грн, на які можна буде збільшити зарплату.

Податки в Україні

Інший приклад: якщо ви здаєте в оренду квартиру за 10 тис. грн і при цьому не ховаєтеся від податкової, зараз доводиться віддавати 1,9 тис., а за новими правилами – 1,5 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Києві завдяки посиленню покарання за несплату аліментів в 2019 році було стягнуто понад 358 млн грн.

Також в Києві Державна виконавча служба заарештувала у місцевого жителя яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові близько 123 тис. Грн.

В аеропорту "Бориспіль" 1 січня прикордонникам довелося силою затримувати пасажира рейсу в Дубай (ОАЕ), який виявився невиїзним через несплату аліментів.

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