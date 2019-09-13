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13 вересня • оновлено в 15:52
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"Переможе найлютіший конкурент": нардеп розповів, що може втратити Україна через законопроєкт №1210

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Прийняття законопроекту №1210, який значно підвищує рентні ставки для металургів, дозволить Росії забрати українські ринки збуту.

Про це OBOZREVATEL заявив народний депутат, колишній гендиректор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов. За його словами, з РФ доводиться конкурувати в першу чергу ціною. І подорожчання продукції навіть на один долар призводить до того, що українські ринки збуту дістануться державі-агресору.

Парламентарії пропонують в кілька разів підвищити рентні платежі. Як результат, українські металурги будуть змушені підвищувати ціни і втрачати експорт. Це призведе до зниження обсягів і скорочення робочих місць.

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"Наші найлютіші конкуренти в цьому напрямку - Росія. Як тільки ми втратимо хоч один долар, вони зайдуть. З 2016-му я програв в ціні один долар росіянам і не зміг поставляти кокс на велике підприємство. І був змушений скоротити виробництво з 8 до 5 тисяч на добу. ми повинні розуміти, що ми все ще воюємо, що у нас є конкурент і розуміти, на чий млин ми можемо налити води ", - пояснив Магомедов.

Законопроект 1210 також розкритикували представники бізнес-асоціацій: Союз українських підприємців, Американська торгова палата, Європейська бізнес-асоціація. У документі пропонують прив'язати розмір ренти до ціни вже кінцевої продукції. Це фактично створить додатковий податок на оборот і поставить українських виробників в ситуацію, коли їхні конкуренти в найближчих країнах платять в кілька разів менше податків і можуть поставляти продукцію за нижчою ціною.

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