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Шок для олігархів: що пише світова преса про владу Зеленського

1.5т Читати матеріал російською

Перемога Володимира Зеленського та його команди на останніх виборах в Україні стривожила олігархів, які звикли десятиліттями впливати на політику.

Таку думку аналітика фонду Карнегі Балаша Ярабіка наводить газета The Economist, повідомляє в огляді іноземної преси BBC. За його словами, "золотий вік олігархів" в Україні вже скінчився.

Ярабік вважає, що новообраного президента мотивують не гроші. Але він нагадує, що тепер потрібно виконувати предвиборчі обіцянки - завершити війну з Росією, відновити економіку і викорінити корупцію.

У матеріалі сказано, що на посаді прем'єр-міністра України експерт бачить технократа, а кандидатом в генпрокурори пропонує "поважного реформатора" Руслана Рябошапку. Однак в цілому експерт про команду нового глави держави висловлюється обережно. На його думку, лакмусовим тестом для нової влади буде справа ПриватБанку. А в цілому все залежить від команди, яку створить Зеленський.

"Новообраних депутатів мало що об'єднує, крім назви партії. Тому Зеленському може бути важко їх контролювати. У олігархів, в тому числі і Коломойського, можуть бути свої групи всередині парламенту. Нова еліта не обов'язково буде кращою за стару", - підводять підсумок автори матеріалу.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів, що досяг певних домовленостей на зустрічах з українськими олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком і Ігорем Коломойським.

Також президент України Володимир Зеленський запропонував заманити до інвестування в зруйновану інфраструктуру Донбасу великий бізнес.

А 4 червня в ході зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдіс Домбровскіс Зеленський заявив, що не збирається виступати на стороні колишніх власників Приватбанку (мається на увазі олігарх Ігор Коломойський), і має намір захищати тільки держава.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Володимир Зеленський
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