Росія стала каменем спотикання: угода ОПЕК+ провалилася

Переговори по угоді між країнами ОПЕК+ 6 березня щодо скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом.

Як повідомляє Bloomberg, це може покласти край дипломатичному союзу між Саудівською Аравією і Росією.

Це означає, що наприкінці березня угода ОПЕК+ може завершитися. В її рамках країни ОПЕК і союзники, в тому числі і Росія, більше трьох років обмежували свій видобуток нафти, починаючи з 2017 року.

За словами учасників переговорів, Росія відмовилася поглиблювати обмеження щодо видобутку нафти.

"Росія попросила більше часу на рішення про додаткове скорочення видобутку нафти", – сказав міністр нафти ОАЕ Сухейль аль-Мазра.

Водночас генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо повідомив журналістам, що ОПЕК+ продовжить консультації щодо видобутку нафти.

Він зазначив, що сьогодні запланована неформальна зустріч країн-учасників угоди. "Я оптиміст, вірю, що ніхто з групи не хоче розслаблятися", – сказав він.

На нараді міністрів країн-учасник ОПЕК було запропоновано скоротити видобуток нафти на 1,5 мільйона барелів на добу. Це обмеження повинно було діяти до кінця 2020 року. Членам ОПЕК пропонувалося скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу, а країнам, які не входять до картелю – на 500 тисяч барелів.

На тлі цих новин нафта впала в ціні більш ніж на 9% - марка Brent вже нижче $46 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок 6 березня впали в ході азіатських торгів до мінімуму 2017 року.

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