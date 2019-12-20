Переговори щодо газу: в Росії розкрили деталі і терміни контракту з Україною

Україна і Росія домовилися про продовження транзиту газу в Європу через українську територію.

Як передає "РІА Новини", про це в п'ятницю, 20 грудня, заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак.

Країни підпишуть новий контракт на 5 років. Як відомо, президент України Володимир Зеленський хотів укласти 10-річний договір, тоді як Москва наполягала на більш короткій угоді.

Очікується, що підписання нового газового контракту відбудеться до Нового року.

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Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, ціна природного газу на європейських біржах рекордно впала після новини про те, що Україна і Росія досягли згоди щодо транзиту.

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