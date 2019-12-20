Переговори щодо газу: в Росії розкрили деталі і терміни контракту з Україною

Україна і Росія домовилися про продовження транзиту газу в Європу через українську територію.
Як передає "РІА Новини", про це в п'ятницю, 20 грудня, заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак.
Країни підпишуть новий контракт на 5 років. Як відомо, президент України Володимир Зеленський хотів укласти 10-річний договір, тоді як Москва наполягала на більш короткій угоді.
Очікується, що підписання нового газового контракту відбудеться до Нового року.
Ілюстрація
Як писав OBOZREVATEL, ціна природного газу на європейських біржах рекордно впала після новини про те, що Україна і Росія досягли згоди щодо транзиту.
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