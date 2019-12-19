Борг віддаватиме 5 років: спливли секретні деталі домовленостей України і РФ щодо газу

На переговорах щодо газу в Берліні 19 грудня нібито було попередньо домовлено, що РФ покриє борг перед Україною, який утворився після рішення Стокгольмського арбітражу, в товарному вигляді.

Про це на своєму Telegram-каналі заявив колишній народний депутат, журналіст Сергій Лещенко. Він посилається на власні джерела.

"За однією з версій – протягом п'яти років поставляючи [Україні] газ на зазначену суму", – написав Лещенко.

Ілюстрація Хвиля

Нагадаємо, за підсумками багатогодинних переговорів міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що сторони відпрацювали остаточний протокол рішення, який повинен наблизити до підписання фінальних договорів. Повідомляється, що угоду буде доопрацьовано в найближчі дні.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Путін на переговорах у Парижі 9 грудня натякнув українському лідеру Володимиру Зеленському, що країна може отримати 25% знижки на газ.

Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність підписання 10-річного контракту на транзит газу, а не короткострокового, як наполягає РФ. Також він підняв питання про виплату Україною 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зеленський зазначив, що Україна готова отримати з Росії борг газом.

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