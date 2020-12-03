Переговори країн ОПЕК+ зайшли у глухий кут: як реагує нафта і чого чекати Україні

Країни Організації експортерів нафти (ОПЕК+) не дійшли згоди щодо необхідності продовження рекордного скорочення видобутку нафти, встановленого ще під час першої хвилі пандемії COVID-19. У результаті світові ціни на нафту еталонних марок в четвер, 3 грудня 2020 року, поповзли вниз.

Згідно з даними Investing.com, ціна нафти Brent опустилася на 0,3% – до 48,10 долара за баррель, тоді як 2 грудня вартість сировини цієї марки зросла на 1,8%.

Американська нафта WTI подешевшала на 0,4% – до 45,11 долара за баррель, хоча під час торгів 2 грудня сировина подорожчала на 1,6%.

У чому причина?

За даними видання, країни-члени Організації експортерів нафти (ОПЕК)і союзники на чолі з Росією відклали на 3 грудня переговори щодо політики втдобутку нафти на 2021 рік. Ключові гравці, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо рівня видобутку і як боротися зі слабким попитом на сировину на тлі нової хвилі коронавірусу.

Зазначимо, що група ОПЕК+ наполягає на продовженні скорочення нафтовидобутку на 7,7 млн барелів на добу, або 8% обсягів світового постачання, хоча б до березня 2021 року. Це дозволило б утримати ціни на сировину. Але після того, як прогнози щодо швидкого затвердження вакцини від коронавірусу спровокували в листопаді зростання цін на нафту, деякі виробники засумнівалися у необхідності посилення нафтової політики, яку підтримує Саудівська Аравія-лідер ОПЕК.

Зазначимо, що світові ціни на нафту можуть відбитися, в першу чергу, на цінах на бензин, 85% якого Україна імпортує. Наприклад, обвал цін на нафту на світових ринках у квітні 2020 року призвів до здешевлення бензину на українських заправках.

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