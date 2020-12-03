Переговори країн ОПЕК+ зайшли у глухий кут: як реагує нафта і чого чекати Україні

Тетяна Павлова
Тетяна Павлова
Ринки та компанії
5,1 т.
Ціни на нафту

Країни Організації експортерів нафти (ОПЕК+) не дійшли згоди щодо необхідності продовження рекордного скорочення видобутку нафти, встановленого ще під час першої хвилі пандемії COVID-19. У результаті світові ціни на нафту еталонних марок в четвер, 3 грудня 2020 року, поповзли вниз.

Згідно з даними Investing.com, ціна нафти Brent опустилася на 0,3% – до 48,10 долара за баррель, тоді як 2 грудня вартість сировини цієї марки зросла на 1,8%.

Американська нафта WTI подешевшала на 0,4% – до 45,11 долара за баррель, хоча під час торгів 2 грудня сировина подорожчала на 1,6%.

У чому причина?

За даними видання, країни-члени Організації експортерів нафти (ОПЕК)і союзники на чолі з Росією відклали на 3 грудня переговори щодо політики втдобутку нафти на 2021 рік. Ключові гравці, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо рівня видобутку і як боротися зі слабким попитом на сировину на тлі нової хвилі коронавірусу.

Зазначимо, що група ОПЕК+ наполягає на продовженні скорочення нафтовидобутку на 7,7 млн барелів на добу, або 8% обсягів світового постачання, хоча б до березня 2021 року. Це дозволило б утримати ціни на сировину. Але після того, як прогнози щодо швидкого затвердження вакцини від коронавірусу спровокували в листопаді зростання цін на нафту, деякі виробники засумнівалися у необхідності посилення нафтової політики, яку підтримує Саудівська Аравія-лідер ОПЕК.

Зазначимо, що світові ціни на нафту можуть відбитися, в першу чергу, на цінах на бензин, 85% якого Україна імпортує. Наприклад, обвал цін на нафту на світових ринках у квітні 2020 року призвів до здешевлення бензину на українських заправках.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У березні 2020 року країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

  • країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набула чинності з 1 травня.

  • на початку листопада видання Wall Street Journal повідомило, що у світі через новий коронавірусний локдаун знову почав падати попит на нафту. Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК стали обговорювати нові можливі скорочення видобутку.

  • Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що вартість нафти до 2025 року зросте до 71 долара за барель, до 2030 року – 76 доларів за баррель, а до 2040 року – до 85 доларів за барель.

РосіяСвітові ціни на нафтуОрганізація експортерів нафти (ОПЕК)ценынафта