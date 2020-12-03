Переговори країн ОПЕК+ зайшли у глухий кут: як реагує нафта і чого чекати Україні
Країни Організації експортерів нафти (ОПЕК+) не дійшли згоди щодо необхідності продовження рекордного скорочення видобутку нафти, встановленого ще під час першої хвилі пандемії COVID-19. У результаті світові ціни на нафту еталонних марок в четвер, 3 грудня 2020 року, поповзли вниз.
Згідно з даними Investing.com, ціна нафти Brent опустилася на 0,3% – до 48,10 долара за баррель, тоді як 2 грудня вартість сировини цієї марки зросла на 1,8%.
Американська нафта WTI подешевшала на 0,4% – до 45,11 долара за баррель, хоча під час торгів 2 грудня сировина подорожчала на 1,6%.
У чому причина?
За даними видання, країни-члени Організації експортерів нафти (ОПЕК)і союзники на чолі з Росією відклали на 3 грудня переговори щодо політики втдобутку нафти на 2021 рік. Ключові гравці, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо рівня видобутку і як боротися зі слабким попитом на сировину на тлі нової хвилі коронавірусу.
Зазначимо, що група ОПЕК+ наполягає на продовженні скорочення нафтовидобутку на 7,7 млн барелів на добу, або 8% обсягів світового постачання, хоча б до березня 2021 року. Це дозволило б утримати ціни на сировину. Але після того, як прогнози щодо швидкого затвердження вакцини від коронавірусу спровокували в листопаді зростання цін на нафту, деякі виробники засумнівалися у необхідності посилення нафтової політики, яку підтримує Саудівська Аравія-лідер ОПЕК.
Зазначимо, що світові ціни на нафту можуть відбитися, в першу чергу, на цінах на бензин, 85% якого Україна імпортує. Наприклад, обвал цін на нафту на світових ринках у квітні 2020 року призвів до здешевлення бензину на українських заправках.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У березні 2020 року країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.
країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набула чинності з 1 травня.
на початку листопада видання Wall Street Journal повідомило, що у світі через новий коронавірусний локдаун знову почав падати попит на нафту. Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК стали обговорювати нові можливі скорочення видобутку.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що вартість нафти до 2025 року зросте до 71 долара за барель, до 2030 року – 76 доларів за баррель, а до 2040 року – до 85 доларів за барель.