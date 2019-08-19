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Перебої з продуктами: Британії напророкували швидкий колапс

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"Жорсткий" вихід з ЄС для мешканців Великобританії у найближчі кілька місяців може обернутися нестачею продовольства, бензину та ліків.

Про це пишуть британські ЗМІ з посиланням на документи уряду, передає "Інтерфакс". Такий прогноз заснований, зокрема на тому, що Brexit "за будь-яку ціну" сильно вплине на транспорт, яким до країни везуть життєво необхідні товари.

"До 85% фур, які доставляють товари в Великобританію за основними маршрутами, не зможуть швидко пройти через французьку митницю. Двосторонніх домовленостей, які б дозволили вирішити цю проблему, на даний час немає. У результаті перебої з доставкою товарів з ЄС до Великобританії можуть тривати до трьох місяців", – йдеться в повідомленні.

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Додаткові труднощі для доставки товарів можуть виникнути і через відновлення фізичної кордону з Ірландією.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон неодноразово заявляв, що має намір вивести свою країну з ЄС до 31 жовтня 2019 року, причому навіть якщо до цього часу йому не вдасться узгодити з Брюсселем умови Brexit.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон створив спеціальний військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди.

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Тема
Brexit
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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