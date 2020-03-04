Пенсіонери отримують менше ніж дві тисячі, а чиновники ПФУ витрачають 5 млрд – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Кабінет міністрів провалив стратегію підвищення пенсій в Україні.

"Реального плану щодо пенсій немає, може він десь є, але суспільство нічого не чуло. Більшість пенсіонерів отримує менше 2 тис. грн. Індексацію не проведено, пенсійний фонд залишається неефективною машиною, яка тільки на утримання проїдає 5 млрд грн. На тлі цього пенсіонери і соціально незахищені ставлять одне запитання: "за що так з нами і що з нами буде далі", – заявив Зеленський, виступаючи перед парламентом 4 березня.

Зазначимо:

прем'єр-міністр Олексій Гончарук ще вранці 2 березня казав, що конкретної дати індексації пенсій немає, нібито таке рішення тільки розробляється;

ввечері того самого дня міністр соцполітики Юлія Соколовська на своїй сторінці в соцмережі презентувала майбутню індексацію. Вона відбудеться із запізненням на пів року;

постанови про індексацію Кабмін досі не ухвалив. Фактично, пропозиції міністра – всього лише припущення. А судячи зі слів Гончарука, прем'єр досі не затвердив підвищення;

індексація призведе до того, що частина пенсіонерів втратить близько 3 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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