Пенсії для ОРДЛО: у Кабміні сказали, за якої умови почнуть виплати

Платити пенсії на непідконтрольних українському уряду частинах Донецької та Луганської областей будуть лише після їхньої деокупації.

Про це сказав віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

Пенсії для ОРДЛО

"Для Євросоюзу виплата пенсій на окупованій території – це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони так само розуміють, що одна справа хотіти щось зробити, а інша – це мати технічну можливість і можливість у плані безпеки. Зараз, в нинішній реальності, таких можливостей немає", – сказав Кулеба.

Наявний сьогодні механізм отримання пенсій вимагає від отримувачів виїзду на підконтрольну уряду України територію.

"Тому рішення цієї проблеми безпосередньо зав'язано на процес деокупації. Буде там Пенсійний фонд, будуть працювати платіжні системи – можна буде рухатися далі", – додав віцепрем'єр.

На питання, чи скептично в такому разі він ставиться до нещодавно зареєстрованого законопроєкту про виплату пенсій жителям тимчасово окупованих територій, Кулеба заявив, що такі законодавчі ініціативи мусять існувати, "тому що потрібно постійно шукати шляхи вирішення питання, але я вважаю, що ркально воно може бути вирішене тільки в контексті деокупації".

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів може позбавити соціальних виплат і пенсій громадян України, які отримали російські паспорти в так званих ДНР і ЛНР.

Наприкінці листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Росією Донбасу.

Пенсії на окуповані Росією території Донецької та Луганської області може доставляти ОБСЄ. Про це сказав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Поновлення виплати українських пенсій у окупованих районах Донбасу призведе до того, що конфлікт "триватиме вічно". Таку думку висловив у ефірі ObozTV колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева, коментуючи плани чинного Кабміну відновити пенсійні виплати в ОРДЛО.

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