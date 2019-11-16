Павло Дуров інвестував в криптобіржу, яка відмила мільярди: ЗМІ розкрили деталі

Павло Дуров був одним з вкладників скандально відомої біткоїн-біржі Wex (майданчик BTC-e), яку в США підозрюють у відмиванні від 4 млрд до 9 млрд доларів.

Як повідомляє ForkLog, в кінці 2013 року майбутній засновник месенджера Telegram придбав 2000 BTC за курсом $ 750, витративши на це $ 1,5 млн. Після падіння курсу до $ 229 Дуров втратив дві третини інвестицій. Однак до грудня 2017 року вартість активу виросла більш ніж в 20 разів і склала $ 35 млн.

Павло Дуров Teleprogramma.pro

Як випливає з бази клієнтів BTC-e / Wex, весь цей час біткоїни Дурова в загальній кількості 2070 BTC зберігалися на цьому майданчику. Основний аккаунт Дурова був прив'язаний до його поштою durov2005@gmail.com. Цей же e-mail використовувався для реєстрації британських юросіб Telegram.

ForkLog

У 2018 році частина активів Дурова, що зберігалася у вигляді Wex-кодів, разом з активами інших вкладників Wex були втрачені. Біржа Wex з'явилася після краху BTC-e - найбільшої російськомовної біржі, яка працювала з 2011 року.

Довідка:

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Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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