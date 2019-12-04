Партнерство з Путіним, два паспорти й величезна зарплата дружини: кому Зеленський довірив "Укроборонпром"

Новий глава "Укроборонпрому", громадянин Литви Айварас Абромавічус планує віддати на приватизацію частину підприємств, які зараз підпорядковуються концерну.

Порушуючи закон, іноземець отримав доступ до української держтаємниці, з порушенням став громадянином і тепер займається нашим військово-промисловим комплексом. Водночас Айварас причетний до цілої низки скандалів і побічно є партнером президента РФ Володимира Путіна.

OBOZREVATEL публікує серію матеріалів про те, які підприємства і кому можуть бути продані за рішенням Абромавічуса й чому він став "сірим кардиналом" нової влади.

У першій частині ми детально розповімо про бізнес литовця і про те, чому він не має права на громадянство України.

Бізнес із Путіним і хороше місце для дружини

Айварас Абромавічус – один із засновників шведської компанії East Capital, йдеться в його офіційній біографії. Після того, як він пішов на роботу в українську держслужбу, офіційно займатися бізнесом він не може.

Але тільки офіційно. Його партнер по East Capital Ларс, Петер Елам Гаканссон, створив фірму "Агро-Регіон Україна", де нараховується величезна зарплата дружині Абромавічуса – Катерина Рибаченко.

Декларація Абромавічуса

Згідно з декларацію литовця, його дружина отримала "за сумісництвом" від фірми Ларса Петера понад 29,1 млн грн зарплати всього лише за 2018 рік. Або ж вона вкрай важлива співробітниця, або ж такі кошти їй дають із урахуванням, що дістануться вони не особисто їй, а сім'ї Абромавічусу.

Ларс Петер Елам Гаканссон – партнер Абромавічуса

До речі, за допомогою компанії East Capital і Абромавічус, і його дружина Рибаченко фактично є партнерами президента РФ Володимира Путіна. Зі звіту російського банку "Санкт-Петербург" відомо, що компанія володіє акціями фінансової установи.

А з декларації Путіна, яку під час виборчої кампанії у 2018 році опублікував російський ЦВК, з'ясувалося, що в цьому ж банку акції має і лідер держави-агресора. "Грошові кошти, що перебувають на рахунках у банках: 13 рахунків – 13 824 389,84 рублів. Крім того, президент Росії володіє 230 акціями ПАТ "Банк Санкт-Петербург", – йдеться в повідомленні про матеріальне становище Путіна.

Звіт банку

Тепер же Абромавічус керує найважливішим українським консорціумом, від якого залежить здатність захищати державу, відстоювати суверенітет і військову цілісність.

Скандал із громадянством

Абромавічус ще в 2014 році очолив Мінекономрозвитку і отримав українське громадянство за спрощеною процедурою. З того часу почався відлік двох років, коли він міг подати документ, що іншого паспорта в нього немає. Однак литовець і після п'яти років залишився громадянином двох країн.

Згідно із законом, це є достатньою підставою, щоб забрати у нього паспорт. Президент Зеленський кілька днів тому заявив: "Чесно кажучи, я не знав, що він (Абромавічус. – Ред.) мав литовське громадянство до призначення. Я справді не знав".

Фактично, особа з подвійним громадянством отримала доступ до української державної таємниці. Будучи міністром, він мав доступ до таємних даних, а зараз, очолюючи "Укроборонпром", він володіє відомостями про військово-промисловий комплекс країни, що воює.

У Литві ж зовсім вважають, що їхній громадянин був зобов'язаний отримати в Міністерстві закордонних справ дозвіл на те, щоб обіймати державні і політичні посади в Україні. А тепер, порушивши це правило, має бути позбавлений громадянства.

Як раніше писав OBOZREVATEL, видання Lietuvos Rytas опублікувало роз'яснення судді Конституційного суду Литви, професора конституційної юстиції Вітаутаса Сінкявічюса.

Він заявив, що громадянин Литовської Республіки, який надійшов на державну службу іншої країни, включно з політичними посадами, та водночас не отримав дозволу уряду Литви, має бути позбавлений громадянства.

Але ні зв'язок із Путіним, ні два паспорти не завадили президенту Зеленському довірити цій особі найважливішу галузь. А тепер Абромавічус готує ґрунт для масштабної приватизації підприємств "Укроборонпрому". І в такої реформи вже намічаються конкретні "бенефіціари".

OBOZREVATEL обіцяє з'ясувати детальну інформацію по кожному пункту порушення Абромавічусом законодавства України.

1. Чому СБУ дала доступ громадянину іншої країни до державної таємниці?

2. Чому при призначенні Абромавічуса на посаду контролюючі органи упустили той факт, що у нього є паспорт іншої країни, що є прямим порушенням законодавства України?

3. Чому при призначенні глави "Укроборонпрому" не був належно розслідуваний його зв'язок з Путіним?

Ми збираємося отримати від влади відповіді по кожному пункту і звертаємося з офіційними запитами в СБУ, ДБР, Міноборони, ОПУ. OBOZREVATEL інформуватиме своїх читачів про подальший перебіг подій.

Далі буде...

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