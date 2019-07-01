Пам'ятник українському спорту: у Кабміні відмовили інвестору заради корупційної схеми?

Київ уже четвертий десяток років чекає на відкриття Льодового палацу. Місцева влада знайшла інвесторів, які взяли на себе зобов'язання на місці багаторічної недобудови звести масштабний спортивний комплекс.

Але, як виявилося, свої інтереси на ділянку землі є у Міністерства молоді та спорту. Там спочатку саботували проект, а тепер же хочуть замість приватних інвестицій отримати черговий іноземний кредит... який доведеться віддавати.

Про те, чому Міністерству спорту не потрібні спортивні об'єкти і як єдиний Льодовий палац у столиці перетворився на пам'ятник — читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Пам'ятник українському спорту

Канада виділить Україні 1,6 млрд грн на будівництво льодової арени, кілька тижнів тому переможно заявив віцепрем'єр Степан Кубів. Гроші — кредитні, тобто їх доведеться повертати ще й з відсотками. А в цьому році на саме будівництво державному підприємству "Льодовий стадіон" виділять аж 5 млн грн. На ці кошти у кращому разі можна розробити проектну документацію.

Поки держава в особі віцепрем'єра Кубіва випрохує кредити, українського інвестора, який уже багато років намагається на цьому самому місці звести Льодовий палац, залишають із носом. Замість того, щоби створити умови для інвестиції з боку приватного бізнесу, чиновники вкотре намагаються оформити кредит ще й віддати більш ніж мільярд державному підприємству. Чому українські можновладці відмовляються від прямих інвестицій і замість цього вкотре намагаються освоїти іноземні кредити — з'ясовував OBOZREVATEL.

Київ — єдина європейська столиця без льодового палацу. Чинний Палац Спорту перетворився на майданчик для молитов, концертів і семінарів, а у новому спортивному об'єкті чиновники не зацікавлені.

Криту спортивну арену почали будувати ще понад 30 років тому, за часів радянської влади. На вул. Академіка Глушкова, 9 у Голосіївському районі мав з'явитися справжній спортивний комплекс. Будівництво почали, але на те, щоб довести справу до кінця, грошей не вистачило. Тож і з'явився пам'ятник українському спорту, що так і не відбувся.

У 2010-му ситуація зрушила з мертвої точки. Головне управління комунального майна столиці за кілька мільйонів доларів продало "Укрсоцбудінвесту" недобудований об'єкт. Що цікаво, недобудова належала місту, а ось земля під ним — державному підприємству ЦУТ "Льодовий стадіон". Останнє підпорядковується Міністерству молоді та спорту.

Столична влада підписала з "Укрсоцбудінвестом" інвестиційний договір на сотні мільйонів гривень. Не вдаючись у деталі, бізнес за свої гроші мав звести величезний паркінг, розширити станцію метро, реконструювати 30-річний "пам'ятник" і на його місці звести спортивно-культурний центр із можливістю розміщувати спортсменів, годувати відвідувачів, проводити повноцінні тренування і змагання. Компанія була готова 30-32 рази на рік надавати палац для проведення змагань місту. Здавалося б, виграти від такого розкладу мали усі. Київ би отримав великий Льодовий Палац, бізнес зміг би заробляти на побудованій інфраструктури, а Україна б отримала можливість на підготовленому майданчику проводити великі змагання.

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І що найголовніше, об'єкт звели б без копійки бюджетних грошей або кредитів. Більше того, залучені інвестиції створили б робочі місця. Будівництво — добре для всіх. Податки до міста і держскарбниці, робочі місця для інженерів, будівельників, попит на будматеріали підтримав ще тисячі робочих місць по всій країні.

З моменту підписання договору минуло вже 9 років. Недобудована споруда занепадає і руйнується, а комплексу як не було, так і немає. OBOZREVATEL звернувся до КМДА, Міністерства молоді та спорту і спробував з'ясувати, хто і чому гальмує будівництво і що відбувається на недобудованому об'єкті.

Київ проти міністра

Отже, "Укрсоцбудінвест" купив недобудову і на 25 років взяв у оренду землю під нею. Йдеться майже про 17 га. За українським законом для того, щоби звести новий об'єкт, розширити вже наявний, створити інфраструктуру, треба також мати і право на землю. Це може бути як право власності, так і договір оренди. Інакше Державна архітектурно-будівельна інспекція має право заборонити будь-яке будівництво.

Оскільки розвитком спорту в Україні за вже сформованою поганою традицією цікавляться у кращому разі окремі меценати, для отримання дозволу довелося подолати величезну бюрократичну стіну. По-перше, отримати згоду від державного підприємства, яке наразі володіє землею під недобудовою. І директор ЦУБ "Льодовий стадіон" Тетяна Багрій такий дозвіл дала. По-друге, право оренди треба підтвердити рішенням Київської міської ради. Ця процедура також відбулася.

"Укрсоцбудінвест" отримав усі документи, і, здавалося б, можна починати будівництво, але не все так просто. Окружний адміністративний суд Києва 16 серпня 2010-го ухвалив рішення скасувати цілий перелік рішень Київради від 8 липня того самого року. Офіційна причина — депутати не дотримали регламент. В результаті інвестори втратили право розпоряджатися землею.

Недобудований палац

Тобто депутати з якоїсь причини порушили регламент своєї роботи. Цього дня ухвалили десятки рішень, але їх усі скасував суд. І тільки тому, що не провели обговорення в комітетах і порушили процедуру. Але ось вдруге отримати право оренди "Укрсоцбудінвесту" вже не вдалося.

У державному підприємстві відмовилися ще раз давати своє добро на оренду. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, якому підпорядковується ЦУБ "Льодовий палац", у відповідь на запит заявив: земля державна і віддавати її в оренду "недоцільно", мовляв, на ній ведуть господарську діяльність. Яка саме господарська діяльність відбувається під 30-річною недобудовою, політик у відповіді на запит не уточнив.

Децентралізація в Україні відбулася, бюджети перерозподілили, але великі спортивні об'єкти досі належать міністерству. Головний актив Міністерства молоді та спорту — сотні спортивних об'єктів і земля під ними. Звісно, позбуватися права розпоряджатися майном міністр не поспішає. Тим більше що незабаром його підприємство може отримати кредит на 1,6 млрд грн. Освоювати йому, а повертати — з бюджету. До речі, мер Києва Віталій Кличко вже неодноразово звертався до Кабміну із проханням передати у комунальну власність спортивні об'єкти, але міністр — проти.

У розвитку спортивних об'єктів найперше зацікавлені самі містяни. І саме їм підзвітна місцева влада. У залученні інвестицій на розвиток спортивних об'єктів також найперше зацікавлене сам місто. Водночас міністерство, як засвідчує практика, готове створювати "пам'ятники", щороку виділяючи на їхнє обслуговування бюджетні гроші і випрохуючи на них кредити.

Держпідприємство Міністерства молоді і спорту у випадку з Льодовим палацом перетворилося на собаку на сіні. Землю вони нікому не передають, але й самі палац будувати не збираються. У кабінетах за зазначену ділянку розгорілася справжня війна і, звісно, інвестиції можновладців цікавлять в останню чергу. Наприклад, у 2017-му у компанії "Мандарин Плаза" (належить Вагіфу Алієву) заявили, що замість комплексу будуватимуть торговельно-розважальний центр. Хоча зовсім поруч розташований інший ТРЦ — Respublika. Тоді у КМДА відповіли: землю виділили для будівництва спортивного об'єкта, тому будувати на цьому місці можна виключно Льодовий палац, а не черговий торговельний комплекс.

Про те, чи дав би міністр спорту "добро" на оренду землі великому підприємцю для будівництва ТРЦ і що б сам на цьому "заробив" — можна лише здогадуватися.

Але коли виявилося, що нічого крім Льодового палацу на тому місці побудувати не можна, а охочих інвестувати гроші у зимові види спорту, крім "Укрсоцбудінвеста", не знайшлося, Кабмін пішов за іншим сценарієм. Вирішили брати мільярдні кредити на те, щоб будувати самим.

Чому взяти кредит на державу і освоїти гроші самим вигідніше, ніж залучити інвестиції — питання риторичне. Коли будує інвестор, отримати відкати, завищити ціни, залишити частину суми у власній кишені не вдасться. А ось при освоєнні бюджетних коштів такі випадки далеко не рідкість.

Що буде далі

Ситуація з будівництвом Льодового палацу хоч одна з наймасштабніших в Україні, проте далеко не єдина. Щоб раз і назавжди поставити крапку у відкатах для міністерства, позбутися постійних ризиків корупції, достатньо забрати у міністерства спортивні об'єкти і передати їх містам. А контролювати місцеву владу, якій можуть дістатися ці об'єкти, повинні самі містяни.

Тоді у віцепрем'єра Кубіва, можливо, замість того, щоб інвестиції замінювати кредитами, з'явиться час подумати про інвестиційний клімат в Україні. Ну або про мільярди, які він, перебуваючи на посаді голови Нацбанку, свого часу масово видавав банкам як рефінанс.

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OBOZREVATEL також звертається до президента Володимира Зеленського, який останнім часом часто говорить про переїзд своєї адміністрації. Можливо, по дорозі із Грушевського він також міг би подумати про те, що Києву потрібен не тільки новий офіс глави держави, а й Льодовий палац. Розвиток спортивної інфраструктури — єдиний шанс України утримати своїх спортсменів, прищепити фізичну культуру новому поколінню. І коли у держави немає на це коштів, відмовлятися від грошей інвесторів, щоб отримати черговий кредит — злочин.

І поки інвесторів залишають із носом, продаючи їм багаторічні недобудови, а потім через суд позбавляючи права розвивати об'єкти, очікувати, що в Україну вкладатимуть гроші, не доводиться. А ось кредити і під відсотки отримати можна буде завжди.

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