Падіння цін на нафту у квітні у Кремлі визнали найважчим за всю історію

У Росії заявили, що квітень 2020 року виявився найважчим місяцем для її нафтової промисловості за всю історію.

Про це сказав глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак, передає "Газета.ру". Він пояснив, що зараз дві третини населення Землі знаходиться в самоізоляції, у зв'язку з чим з-поміж іншого сильно скоротився попит на заправках, споживання керосину в аеропортах і завантаження нафтопереробних заводів.

Падіння цін на нафту

Так, на сьогоднішній день, світовий попит впав з більш ніж 100 млн барелів/добу до, за різними оцінками, 70-80 млн барелів/добу, тобто на 20-30 млн барелів/добу.

При цьому поки незрозуміло, коли карантинний режим закінчиться, з якою швидкістю будуть відновлюватися економіки і, відповідно, зніматися обмежувальні заходи і збільшуватися попит, зазначив міністр.

"На мій погляд, квітень виявиться найважчим місяцем, можливо, за всю історію нафтової промисловості", – сказав Новак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися повинні вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).