Отримували по 700 тисяч: розкрилися розміри резонансних зарплат в "Укрзалізниці"

Члени правління "Укрзалізниці" у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Згідно зі звітом УЗ за перші 6 місяців 2019 року, зарплата правління і членів наглядової ради склала 51,4 мільйона гривень ($2 млн). Про це повідомив колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава у Facebook.

"Зарплата правління (7 членів) склала 31,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна винагорода члена правління УЗ склала 743 тисячі гривень на місяць. Зарплата наглядової ради (6 членів) склала 21,2 мільйона гривень. Таким чином середньомісячна зарплата члена наглядової ради склала 588 тисяч гривень на місяць. Вважаєте, ці люди на те заслужили?", – написав Кава.

Експерт зазначив, що, за його даними, наглядова рада "Укрзалізниці" збирається зазвичай раз на місяць і часто проводить наради по Skype (по відеозв'язку).

Для наочності Кава додав, що за гроші, які за півроку отримали члени правління і наглядової ради УЗ, можна було б придбати майже 50 нових вантажних вагонів.

Зарплати топів УЗ Олександр Кава

Зарплати топів УЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві помітили вагони РЖД, в яких везли вантажі з Росії. Це викликало скандал, оскільки нова влада перед виборами обіцяла зупинити "торгівлю на крові".

У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний з перевезеннями. Працівникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Заробітна плата голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у 2018-му була на рівні близько 570 тис. грн. Це в десять разів більше, ніж у рядового міністра. Місячної зарплати менеджера державного підприємства вистачило б на 364 пенсії або на цілий штат невеликого підприємства.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся