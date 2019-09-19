Отримав по руках: фірмі Фукса не дали дозволу на видобуток руди

У Кіровоградській області фірма, яка зареєстрована в офшорі й зв'язки якої ведуть до скандального олігарха Павла Фукса, намагалася отримати право на видобуток хромової руди.

Йдеться про родовище корисних копалин площею 9 га, яке розташоване на території Голованівського району. Дозвіл на роботу там намагалася отримати фірма "Майн екстракшн". Однак Кіровоградська обласна рада, пише видання "Без купюр", його не дала.

Сайт зазначає, що за даними аналітичної системи Youcontrol, у переліку засновників фірми "Майн екстракшн" вказана фірма ІНАРДА ХОЛДИНГ ГРУП ЛІМІТЕД зареєстрована в офшорі на Сейшельських островах.

Водночас адреса її реєстрації збігається з адресою ТОВ "Твінс ГРУП". Керівницею фірми значиться Віра Акуленко.

"Як розповідається у розслідуванні програми "Схеми", ця жінка працює манікюрницею в Києві і мало схожа на господиню великого бізнесу. Розслідувачі з'ясували, що вказане підприємство пов'язане з фірмою, яка за президентства Віктора Януковича входила до сфери впливу тодішнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Зараз же її пов'язують із бізнесменом Павлом Фуксом, який в останні роки почав скуповувати енергетичні активи в оточення Януковича. Він свою причетність до підприємств заперечує", – йдеться в матеріалі.

Коли депутати Кіровоградської облради радилися, чи дати фірмі "Майн екстракшн" дозвіл на видобуток хрому, вони вислухали думку сільського голови села Капітанівка (біля якого планують вести видобуток) і представницю частини громади.

"Обидва доповідачі висловили протилежні думки – за і проти сусідства з промисловою розробкою. Представник фірми повідомив, що проводилися громадські слухання і підприємство готове укласти соціальну угоду з товариством. У результаті голосування депутати не підтримали рішення. Один із депутатів запропонував голосувати "за", коли соціальну угоду буде укладено", – йдеться в публікації.

Фукс цікавиться видобувним бізнесом

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн із кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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