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У Росії назріла катастрофа планетарного масштабу: підраховано збитки від пожеж

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Росія виявилася світовим лідером за втратами від лісових пожеж. У 2018 році на її території вигоріло 5,56 млн гектарів лісу.

Такі дані наводяться в звіті німецької компанії Statista. Збитки країни практично удвічі більші, ніж у Бразилії, яка опинилася на другому місці.

Згідно зі статистикою, в Бразилії торік згоріло 2,95 млн гектарів дерев. У Канаді — 2,1 мільйона, а в США — трохи більше двох мільйонів гектарів.

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У Росії назріла катастрофа планетарного масштабу: підраховано збитки від пожеж

statista.com

У Росії горить майже 3 млн га тайги

У Росії горить майже 3 млн га тайги

Twitter Arina

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо, що в російському Сибіру влітку 2019 року горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

  • У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

  • У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

  • Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

  • До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

  • Дим від пожежі дійшов і до російської Чити (столиця Забайкалля), спаралізувавши роботу аеропорту.

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Росія
Теги
пожежа Росія ліс
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