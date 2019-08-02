У Росії назріла катастрофа планетарного масштабу: підраховано збитки від пожеж

Росія виявилася світовим лідером за втратами від лісових пожеж. У 2018 році на її території вигоріло 5,56 млн гектарів лісу.
Такі дані наводяться в звіті німецької компанії Statista. Збитки країни практично удвічі більші, ніж у Бразилії, яка опинилася на другому місці.
Згідно зі статистикою, в Бразилії торік згоріло 2,95 млн гектарів дерев. У Канаді — 2,1 мільйона, а в США — трохи більше двох мільйонів гектарів.
statista.com
У Росії горить майже 3 млн га тайги
Twitter Arina
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Стало відомо, що в російському Сибіру влітку 2019 року горить майже 3 мільйони гектарів тайги.
У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.
У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.
Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.
До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.
Дим від пожежі дійшов і до російської Чити (столиця Забайкалля), спаралізувавши роботу аеропорту.
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