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30 листопада • оновлено в 11:00
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Остаточно: останній союзник України дав згоду на "газопровід Путіна"

72.4т
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Данія дозволила будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", який іде в обхід України, у своїх водах. Компанія Nord Stream 2 може продовжити роботи на південний схід від острова Борнгольм.

Про це в п'ятницю, 28 листопада, заявив голова пресслужби Данського енергетичного агентства Туре Фалбі-Гансен, передає "ТАСС". "У середу Данське енергетичне агентство затвердило умови, пов'язані з будівництвом трубопроводу, тому я можу підтвердити, що компанія Nord Stream 2 може продовжити реалізацію проєкту", – йдеться в повідомленні ДЕА.

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Разом з тим 29 листопада в Данській Апеляційній раді з питань енергетики повідомили, що до них надійшла апеляція на дозвіл ДЕА. Водночас там підкреслили, що скарга не зупиняє рішення агентства. Термін подачі апеляцій закінчився 27 листопада. На сьогодні "Північний потік-2" побудований більш ніж на 80%.

Остаточно: останній союзник України дав згоду на "газопровід Путіна"

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Північний потік - 2
Місце
Данія
Тег
Північний потік - 2
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Коментарі
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
ЦЭЗРАДА!!! ДАЙТЕ ДЕНЕГ!!! ДАЙТЕГАЗА!!! СЛАВАУРИНЕ!!! ХЕРОЯМ В СРАЛО!!! :-)
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3
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Союзник?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Tarasov Yaroslav, авжеж! :-) Правда, сами датчане об этом "союзничестве" ничего не знали. :-)))
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Брехня, пойду лучше Гордона послухаю.
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