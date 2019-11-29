Остаточно: останній союзник України дав згоду на "газопровід Путіна"

Данія дозволила будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", який іде в обхід України, у своїх водах. Компанія Nord Stream 2 може продовжити роботи на південний схід від острова Борнгольм.
Про це в п'ятницю, 28 листопада, заявив голова пресслужби Данського енергетичного агентства Туре Фалбі-Гансен, передає "ТАСС". "У середу Данське енергетичне агентство затвердило умови, пов'язані з будівництвом трубопроводу, тому я можу підтвердити, що компанія Nord Stream 2 може продовжити реалізацію проєкту", – йдеться в повідомленні ДЕА.
Російські газопроводи в обхід України
Разом з тим 29 листопада в Данській Апеляційній раді з питань енергетики повідомили, що до них надійшла апеляція на дозвіл ДЕА. Водночас там підкреслили, що скарга не зупиняє рішення агентства. Термін подачі апеляцій закінчився 27 листопада. На сьогодні "Північний потік-2" побудований більш ніж на 80%.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ.
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