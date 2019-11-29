Остаточно: останній союзник України дав згоду на "газопровід Путіна"

Данія дозволила будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", який іде в обхід України, у своїх водах. Компанія Nord Stream 2 може продовжити роботи на південний схід від острова Борнгольм.

Про це в п'ятницю, 28 листопада, заявив голова пресслужби Данського енергетичного агентства Туре Фалбі-Гансен, передає "ТАСС". "У середу Данське енергетичне агентство затвердило умови, пов'язані з будівництвом трубопроводу, тому я можу підтвердити, що компанія Nord Stream 2 може продовжити реалізацію проєкту", – йдеться в повідомленні ДЕА.

Російські газопроводи в обхід України

Разом з тим 29 листопада в Данській Апеляційній раді з питань енергетики повідомили, що до них надійшла апеляція на дозвіл ДЕА. Водночас там підкреслили, що скарга не зупиняє рішення агентства. Термін подачі апеляцій закінчився 27 листопада. На сьогодні "Північний потік-2" побудований більш ніж на 80%.

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