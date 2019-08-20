Остання пропозиція від Зеленського: "євробляхерів" попередили про нововведення

В Україні запровадження обіцяних штрафів для "євробляхерів" відстрочили. Уже в травні поліція повинна була оголосити полювання на порушників. Однак, авто без української реєстрації можна досі зустріти на вулицях по всій країні, а поліція, як і раніше, не має права їх зупиняти.

Про те, як в команді Зеленського готуються змінити закон і що чекає "євробляхери" – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

У Зеленського хочуть піти ще на одну поступку і відстрочити штрафи до кінця 2019-го;

"Євробляхерів" попереджають: це буде останній відстрочкою і просто так їздити на авто з єврономерами і не платити ввізні мита, акцизи і податки заборонено;

активісти, які представляють інтереси "блях", хочуть не тільки відстрочити введення штрафів, а й змінити формулу розрахунку акцизу.

Що хочуть поміняти у Зеленського

Закон вже прийнятий, і якщо не відкладуть, він автоматично вступить в силу. Але, за інформацією OBOZREVATEL, документ, який відстрочить введення штрафів, вже розробляється. Швидше за все, "євробляхерам" дадуть час до кінця 2019-го.

Юрист Олександр Плахотник вважає: ті, хто дійсно хотіли легалізувати свої автомобілі, зробили це ще в перші три місяці після прийняття закону, коли діяла 50% -ва знижка на акциз.

"Автомобілі оформлені на литовські і польські фірми. Щоб зареєструвати тут, потрібно не тільки заплатити акциз і податок, а й зняти з обліку там, за кордоном. Був період, коли дійсно злякалися штрафів. Знаю випадки, коли машини просто кидали на кордоні. ввозили різні авто, були і ті, що в Європі просто не можна продати", – розповідає юрист.

На профільних сайтах "євробляхи" досі можна знайти за ціною $ 500-1000. Наприклад, автомобіль Renault Clio 2001 року в. намагаються продати всього за 25 тис. грн. Хоча таке ж авто, але з українською реєстрацією, коштує в 3-4 рази дорожче. І питання не тільки у вартості самої розмитнення. Не всі авто взагалі реально розмитнити.

"Документів немає і все. Є генеральна довіреність, а іноді вона взагалі оформлена з порушеннями. Коли їх на колінах хоч якось робили, розповідали людям: вас не можуть зупинити і взагалі це все по закону, звичайно, зараз, коли не саме закон (їздити без української реєстрації і по старому і за новим законом не можна громадянам України), а контроль хочуть посилити – люди замислюються про юридичний аспект", – додає Плахотников.

Як раніше писав OBOZREVATEL, претендент на посаду глави транспортного комітету Владислав Криклій заявив: майбутнє послаблення від команди Зеленського може стати останнім. Коли пройде цілий рік, скаржитися на те, що хтось не встиг оформити документи і внести платежі, буде складно.

Відзначимо, закон, який знизив розмір акцизів і посилив штрафи, розробляла глава комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна. Зараз поки що діючий парламентарій неохоче обговорює перспективи документа. Змінити закон з урахуванням абсолютної більшості "Слуги народу" не складе труднощів. Тому ці рішення, як і багато інших, будуть залежати від позиції Володимира Зеленського.

Ставки вже знизили, а штрафи рано чи пізно запустять

Крім термінів, в команді глави держави претензій до документа не мають. Активісти "Авто Євро Сила" пішли далі – вони хочуть не тільки змістити терміни, але і скасувати коефіцієнт віку. І якщо Зеленський піде на такий крок, в країну задешево зможуть привозити старі авто і всі легальні імпортери опиняться під ударом.

Отже, акциз рахується залежно від типу двигуна. Для них діють дві базові ставки. Перша – для авто на бензинових двигунах (50 євро), друга – на дизельних (75 євро). Ставку множать на коефіцієнт віку і коефіцієнт обсягу двигуна. Щоб визначити коефіцієнт двигуна, його обсяг необхідно розділити на 1000. Для прикладу розрахуємо розмір акцизу для машини з об'ємом бензинового двигуна 1800 куб. см і віком 4 роки.

Для цього базову ставку в 50 євро необхідно помножити на 1,8 (1800/1000) і на 4 (вік автомобіля). Так, акциз на автомобіль складе 360 євро. До слова, за старими правилами без пільги акциз на таку машину склав би 2957,4 євро.

Які штрафи введуть:

за водіння машини на єврономерах – 8 500;

повторне протягом року водіння "євробляхою" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Правоохоронці отримають доступ до бази даних прикордонників, зазначає заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Поліція зможе перевіряти, хто і коли ввіз машину на іноземних номерах, і якщо терміни порушили, авто будуть зупиняти.

Зараз же за чинним законом підстав для зупинки авто немає. Легально зупинити "бляху" можна тільки після того, як з'явиться інформація про порушення закону.

Якщо зупинене авто було ввезено в режимі транзиту, максимальне покарання – конфіскація авто за рішенням суду. "Розмір штрафу залежить від того, на скільки днів порушили терміни. Якщо на одну добу – 170 грн, від 1 до 10 діб – 3,4 тис., Від 10 до 20 – 8,5 тис., від 20 до 30 – 8 , 5 тис. і від 30 діб – 170 тис. грн", – розповідає Олександр Плахотник.

Менш жорсткі вимоги до водіїв, чиї авто знаходяться в режимі транзит. Вони за затримку на три доби повинні будуть заплатити штраф у 850 грн (або попередження), від 3 до 10 діб – 5,1 тис., Від 10 до 20 – 17 тис., Від 20 до 30 – 85 тис. І більше 30 доби – ті ж 170 тис. грн.

Проблема "євроблях" в Україні все ще залишається актуальною. Закон, який розробив минулий парламент, припускав два методи – батога (штрафів) та пряника (зниження акцизів). Але, незважаючи на прийняте рішення, поліції досі не дали повноважень контролювати водіїв на авто без реєстрації і карати гривнею тих, хто порушує Податковий кодекс. Пряник є, а батога немає.

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