Останній місяць субсидії, нові тарифи і "бебі-бокси": що чекає українців у вересні

В Україні вересень може запам'ятатися новими тарифами на газ, традиційним похолоданням і девальвацією гривні.

Детальніше про те, що чекає українців наступного місяця – в матеріалі OBOZREVATEL.

У вересні дозволили купити газ на всю зиму

Що зміниться: до 25 вересня можна купити одразу до 25 тис. куб. м газу наперед;

Що дасть: економія за опалювальний сезон може становити до 22,5 тис. грн.

Влітку в Україні газ подешевшав до рекордної за декілька років позначки. Тільки з січня 2019 року ціни впали на 25%. Але ближче до опалювального сезону попит на блакитне паливо буде рости в Європі, тому і вартість енергоресурсу збільшиться.

У "Нафтогазі" вперше дозволили українцям заздалегідь купити газ за низькими цінами. Заплатити у вересні одразу за всю зиму. Такий варіант підійде, наприклад, тим, хто опалює будинок за допомогою газового котла.

Тариф на газ

Щоб скористатися новою послугою, потрібно звернутися до клієнтського центру своєї газопостачальної компанії, підписати додатковий договір і внести передоплату. Максимум можна купити 25 тис. кубометрів. Цього вистачить на всю зиму. Зробити це потрібно до 25 вересня.

"Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам (газзбутам) у рамках цього продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ й вартості транспортування і розподілу)", – пояснюють в установі.

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Як уже писав OBOZREVATEL, українці в усіх регіонах платять за різними тарифами на газ (вартість транспортування відрізняється). В середньому ж ціна становить до 6 грн за куб. Так, 25 тис. куб. м обійдуться у 150 тис. грн. За прогнозами аналітиків, взимку блакитне паливо може подорожчати приблизно на 15%. Тож економія становитиме 22,5 тис. грн!

"Ціна газу для населення за минулі п'ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що взимку газ подорожчає, тому що на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози", – впевнений глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нові ціни

Що зміниться: подорожчає оренда і деякі продукти.

Гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко впевнений: вже у вересні розпочнеться традиційне подорожчання молокопродуктів. Так, у перший місяць осені молоко і сметана подорожчають на 20-30 копійок. Масло може зрости в ціні на 2-3 гривні за кілограм.

"Зараз яйця продають дешевше собівартості. Таке довго тривати не може, тому вони дорожчатимуть. Якщо восени їхня ціна не виросте, то нам потім доведеться переплатити за них у декілька разів. Виробники не зможуть довго працювати собі в збиток. Найімовірніше, українцям варто готуватися до подорожчання яєць вже у вересні-жовтні", – прогнозує Дорошенко.

У той же час вартість оренди житла в бюджетному сегменті збільшиться приблизно на 10-20%. Так, у минулому році однокімнатну в Києві можна було орендувати за 6 тисяч, розповідає ріелтор Максим Бабуряк. Зараз же ціни стартують від 8 тисяч. За ці гроші можна зняти житло в пішій доступності до станції метро. У центрі (станції метро "Університет", "Театральна", "Золоті Ворота", "Палац спорту" і т. д.) знайти квартиру дешевше, ніж за 10 тисяч, буде складно, пояснює експерт.

"Ми зараз говоримо про сегмент бюджетного житла. Це косметичний ремонт або зовсім без нього. Це базові умови. Ось цей сегмент у другій половині серпня й на початку вересня виросте в ціні", – розповідає Бабуряк.

Новий курс долара

Що зміниться: долар подорожчає до 26 грн/$.

Осінь також вважається періодом девальвації гривні. Зростає критичний імпорт (той, від якого не можна відмовитися). Наприклад, доводиться напередодні опалювального сезону більше купувати газу, проходить сезон деякої продукції, її замінюють на імпортну.

Курс долара

Аналітик Володимир Мазуренко вважає: у вересні курс долара може плавно піднятися до нової психологічної позначки – 26 грн/$. "Восени плавна девальвація повторюється з року в рік вже декілька років поспіль. Думаю, що плавних стрибків чекати не варто – їх не буде. Але повільної, повзучої девальвації уникнути не вдасться. Думаю, що цілком імовірний курс приблизно 26 грн/$", – прогнозує аналітик.

Чому різко злетіла гривня:

• іноземці купують українські цінні папери через високі відсотки;

• сприятлива кон'єктура на зовнішніх ринках (досить високі ціни на продукцію, яку продає Україна);

• активізувалися перекази заробітчан (відправилися на сезонні роботи);

• стабільна політична ситуація і позитивні очікування від нової влади.

"З початку року гарячих спекулятивних грошей зайшло в Україну до 3 млрд доларів. Найголовніша проблема цих грошей – вони як зайшли, так у будь-який момент можуть вийти. До того ж із 10 липня Нацбанк зняв всі обмеження на виведення валюти для нерезидентів", – попереджає економіст Віктор Скаршевський.

Нові "бебі-бокси"

Що зміниться: перелік товарів розширять.

Крім того, вже у вересні набуває чинності нова постанова Кабміну з новим переліком товарів, які входять у "бебі-бокси". З цим списком можна ознайомитися тут:

Новий список. 1

Новий список. 2

Новий список. 3

Новий список. 4

Новий список. 5

Новий список. 6

Право на отримання пакету малюка мають громадяни України, іноземці чи особи без громадянства. Тобто всі, хто на законних підставах проживають на території країни, а також народили живонароджену дитину. Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженого.

Юридичним приводом для отримання пакету є копія виписки з пологового будинку або свідоцтво про народження немовляти. Детальнішу інформацію можна отримати безпосередньо в пологовому будинку.

Згідно з нормами, отримати "бебі-бокс" потрібно в день виписки матері і дитини з пологового будинку. Якщо ж цього дня в лікарні не було такої коробки, сім'ї новонародженого немовляти потрібно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення. Після чого органи місцевого самоврядування повинні протягом 17 днів передати родині "бебі-бокс".

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