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3 вересня • оновлено в 10:14
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"Ощадбанк" відсудив сотні мільйонів у великого боржника

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"Ощадбанк" відсудив у холдингу "Агроінвестгруп" 265 млн грн. Його власники знаходяться в розшуку.

Таке рішення на користь фінустанови прийняв Господарський суд Одеської області, повідомляють в прес-службі банку.

"27 серпня 2019 року Господарським судом Одеської області прийнято рішення про стягнення на користь Ощадбанку з ТОВ "Іст Оілс Україна" (група компаній "Агроінвестгруп") та поручителів – фізичних та юридичних осіб, серед яких є кінцевий бенефіціар Кучеренко М.Ф., заборгованості в сумі понад 265 млн. грн. Після набрання законної сили рішення буде направлено для примусового виконання", – сказано в повідомленні.

В "Ощаді" додають, що за останні чотири роки банк отримав близько 7200 судових рішень на свою користь. На його користь вже стягнуто грошима і майном близько 7,07 млрд грн.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нікопольський завод феросплавів", що належить мільярдерові Ігорю Коломойському, погодився погасити частину боргу за кредитами, які через ПриватБанк взяв в НБУ.

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Тег
"Ощадбанк"
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зашевелились черви.
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