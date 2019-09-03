"Ощадбанк" відсудив сотні мільйонів у великого боржника

"Ощадбанк" відсудив у холдингу "Агроінвестгруп" 265 млн грн. Його власники знаходяться в розшуку.

Таке рішення на користь фінустанови прийняв Господарський суд Одеської області, повідомляють в прес-службі банку.

"27 серпня 2019 року Господарським судом Одеської області прийнято рішення про стягнення на користь Ощадбанку з ТОВ "Іст Оілс Україна" (група компаній "Агроінвестгруп") та поручителів – фізичних та юридичних осіб, серед яких є кінцевий бенефіціар Кучеренко М.Ф., заборгованості в сумі понад 265 млн. грн. Після набрання законної сили рішення буде направлено для примусового виконання", – сказано в повідомленні.

В "Ощаді" додають, що за останні чотири роки банк отримав близько 7200 судових рішень на свою користь. На його користь вже стягнуто грошима і майном близько 7,07 млрд грн.

Власника агрохолдингу Миколи Кучеренка і його сина Віталія поліція шукає з весни 2019 року. Їх підозрюють у привласненні або розтраті майна, скоєному в особливо великому розмірі.

Микола Кучеренко в розшуку wanted.mvs.gov.ua

Ощадбанк виграв суд у "Агроінвестгруп"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нікопольський завод феросплавів", що належить мільярдерові Ігорю Коломойському, погодився погасити частину боргу за кредитами, які через ПриватБанк взяв в НБУ.

Тим часом в кінці серпня детективи НАБУ отримали доступ до документів, які стосуються правової стратегії ПриватБанку в судах з екс-власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

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