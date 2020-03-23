Ощадбанк через карантин закрив майже половину відділень у Києві

Ощадбанк через карантин почав закривати свої відділення. У Києві в понеділок, 23 березня було призупинено роботу 82 його філій зі 194.
Про це йдеться в повідомленні на сайті установи. "Ключові відділення банку працюватимуть, але можливі зміни в їх графіку роботи - скорочення часу роботи відділень, встановлення різного часу для обслуговування людей старшого віку та інших категорій клієнтів, перерви на санітарну годину. Інші відділення тимчасово призупинять роботу. Це необхідний крок у рамках заходів, пов'язаних із карантином", – сказано в повідомленні.
Ощадбанк
Актуальна інформація про роботу відділень "Ощаду" доступна на його сайті (детальніше – за посиланням). Станом на 16.00 понеділка роботу призупинено у 82 відділеннях зі 194, які є в Києві. Також про роботу банку можна дізнатися в його контакт-центрі за телефоном 0-800-210-800.
Ощадбанк змінив графік роботи відділень
Сайт Ощадбанку
Як працює Ощадбанк
За повідомленням прес-служби, в іншому банк працює в звичайному режимі:
оформляє, виплачує і переукладає депозити;
кредитує, при цьому згідно із законодавством на період проведення карантину не стягує пеню і штрафні санкції за несплату заборгованості;
проводить операції з грошовими переказами міжнародних і національних платіжних систем;
безперебійно поповнює готівкою банкомати і відділення тощо.
У банку нагадали, що всі необхідні процедури клієнти можуть виконати через додаток Ощад 24/7, а для бізнесу є система CorpLight, в якій можна онлайн управляти рахунками і платіжними документами.
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