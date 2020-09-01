Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry оголосили про підозру

Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам повідомлено про підозру за статтями про шахрайство з фінансовими ресурсами, та відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Офісу генерального прокурора у вівторок, 1 вересня.

У ОГП прямо не вказали, про яку саме піраміду йде мова, однак обставини її діяльності, про які сказано, збігаються з попереднім повідомленням від СБУ.

"За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відзначили, що піраміду "розкручували" за допомогою потужної рекламної кампанії, аби затягнути до неї якомога більше українців без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На що витрачали гроші від піраміди

Орієнтовний обсяг коштів, отриманих пірамідою, становить більше ніж $250 мільйонів. З початку 2019 року організатори піраміди встигли придбати:

один з островів на Дніпрі з будівлями на ньому;

18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожний;

коштовності;

інше рухоме та нерухоме майно.

Як писав OBOZREVATEL: