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Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry оголосили про підозру

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry оголосили про підозру

Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry оголосили про підозру. politeka.net

Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам повідомлено про підозру за статтями про шахрайство з фінансовими ресурсами, та відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Офісу генерального прокурора у вівторок, 1 вересня.

У ОГП прямо не вказали, про яку саме піраміду йде мова, однак обставини її діяльності, про які сказано, збігаються з попереднім повідомленням від СБУ.

"За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відзначили, що піраміду "розкручували" за допомогою потужної рекламної кампанії, аби затягнути до неї якомога більше українців без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На що витрачали гроші від піраміди

Орієнтовний обсяг коштів, отриманих пірамідою, становить більше ніж $250 мільйонів. З початку 2019 року організатори піраміди встигли придбати:

  • один з островів на Дніпрі з будівлями на ньому;

  • 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожний;

  • коштовності;

  • інше рухоме та нерухоме майно.

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УкраїнаB2B JewelryШахрайствоОфіс генерального прокурора України
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