Оренда землі в Україні: де вигідніше здавати свої гектари

Найдорожча оренда землі в Україні у Волинській області – 7233 грн за гектар на рік, а найдешевша на Закарпатті – 1417 грн. При цьому за останні три роки ці цифри практично не виросли через мораторій на продаж.

Це значно нижче за ринковий рівень, говориться в повідомленні на сайті порталу OpenDataBot. За останні три роки кількість аукціонів з оренди землі зросла вдвічі, але в середньому ціна стабільно низька – 3,5 тисячі за гектар.

Вартість оренди землі в Україні

Як збільшувались об'єми оренди

Оренда землі в Україні OpenDataBot

"За останні три роки загальна площа земель сільськогосподарського призначення, що проходила через аукціони, зросла з 43 тисяч до 88 тисяч гектарів на рік. Середня ціна оренди не зазнала істотних змін – у 2016 році гектар землі в оренду коштував 2845 грн, а у 2019 – 3518 грн/гектар", – повідомили в OpenDataBot.

Оренда землі в Україні OpenDataBot

Де в Україні найдорожча оренда

Оренда землі в Україні OpenDataBot

У 2019 році найвища ціна за оренду землі була у Вінницькій області – 7233 грн, Полтавська (6973) та Кіровоградська (6858), найдешевше вартувала земля на Закарпатті – 1417 грн за гектара, Рівненська — 1473 грн та Волинська — 1842 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема про ринок землі.

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні майже 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.