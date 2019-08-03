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Оренда квартир в Україні злетіла в ціні на 44%: що відбувається

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В Україні за останні 12 місяців зросли ціни на оренду житла на всіх сегментах ринку. "Однушки" виросли на 43% в середньому "двушки" – на 30%, а трикімнатні подорожчали на 44%.

Про це йдеться в аналітиці порталу OLX. У Києві серед усіх відгуків на оголошення 58% припало на "однушки". Що стосується орендодавців, з початку 2019-го найчастіше на платформі вони пропонували "однушки" – 29 500 оголошень або 47%. На другому місці опинилися двокімнатні – 25 000 пропозицій. Також було близько 9 000 "трійок", 14%. Найскладніше знайти житло на Подолі і Печерську. Половина всіх власників квартир, які здають житло в оренду, роблять це без ріелторів.

Оренда квартир в Україні злетіла в ціні на 44%: що відбувається

Новини
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Самим бюджетним районом Києва виявився Деснянський, тут однокімнатна квартира обійдеться в 6 500 грн в місяць, а за ціною трикімнатної - 9800 грн - вже можна зняти "однушку" в Шевченківському, який є другим за вартістю оренди в Києві.

Традиційно найбільш дорогі квартири знаходяться в Печерському районі. Тут вартість "троячки" становить 40 600. Для порівняння, в минулому році орендна плата була 15 000 грн. ТОП-3 найдорожчих районів закриває Голосіївський, де середня ціна на двокімнатне житло - 13 900 грн, при тому що в інших районах за "двушку" можна знімати за 12 000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд готує нову редакцію законопроекту "Про оренду", яка може дати забудовникам можливість будувати "орендні будинку" (в них будуть здаватися квартири). На даний момент велика частина ринку знаходиться в тіні.

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Тема
Оренда житла
Місце
Україна
Теги
оренда житла квартира
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