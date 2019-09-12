"Опинимося під руїнами": Портніков пояснив, чого насправді боїться Зеленський

У стосунках президента України Володимира Зеленського з Верховною Радою помітили цікаву деталь: від повної узурпації влади їх утримує тільки страх зіпсувати відносини з МВФ.

Про це написав журналіст Віталій Портніков у блозі на "Еспресо", розмірковуючи, навіщо Україні співпраця з МВФ і чи може від неї відмовитися нова влада.

Він нагадав, що українські політики довгі роки розповідали, мовляв, якби не МВФ, то не довелося б проводити непопулярні реформи і підвищувати тарифи. Але зараз від МВФ залежить саме існування влади.

"У найближчі місяці очікуються пікові виплати за зовнішнім боргом. Без допомоги МВФ країна опиниться у важкій фінансовій і соціальній кризі – відбудеться той самий дефолт, про який мріє Ігор Коломойський. Так, за такого розвитку подій решту державного майна можна буде скупити дешево. Але це тільки в тому випадку, якщо втримається влада. А її шанси на самозбереження будуть набагато більш примарними, ніж можливості "олігархів", – застерігає Портніков.

Він робить висновок, що новій владі доведеться піти на виконання умов МВФ. Тож розмовляти з делегацією МВФ нові міністри будуть далеко не так по "хазяйськи", як вони можуть дозволити собі, спілкуючись з депутатами Ради.

"Так, за вказівкою Володимира Зеленського депутати більшості проголосують за що завгодно. Але ось тільки грошей у них немає. Гроші є у МВФ. Саме допомога фонду формує наш бюджет і забезпечує наше майбутнє. І поки Україна не оголосила дефолт, нашою країною будуть управляти не Зеленський з друзями, а МВФ і страх влади, що в разі невиконання умов фонду українська економіка впаде. Це – єдина гарантія, яка дозволяє нам всім розраховувати, що ми не опинимося під руїнами", – підбиває підсумок Портніков.

Влада Зеленського змушена рахуватися з МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников вважає, що за нинішніх обставин звільнений з політичного ув'язнення в Росії режисер Олег Сенцов може стати в Україні або дисидентом, або статистом в масовці симпатиків нової влади.

Також Портников зазначив, що Франція фактично стала на бік Росії і на саміті країн "нормандського формату" вимагатиме від України піти на поступки Кремлю Донбасом.

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