Від "Нафтогазу" остаточно відокремився новий оператор ГТС: документ

У середу, 1 січня, остаточно завершився анбандлінг НАК "Нафтогаз" – незалежний "Оператор ГТС України" повністю відокремився від групи та почав автономну роботу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Як розповів він, генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон підписав акт прийому-передачі активів української ГТС.

Із завершенням анбандлінга НАК перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС і став його великим клієнтом.

Ілюстрація. Нафтогаз Delo.ua

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фотокопія документа Facebook Андрій Коболєв

"Україна виконала норму Третього енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним і надійним союзником. Це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України.

Спасибі президенту, уряду, депутатам ВРУ, НКРЕКУ і всім залученим за волю і злагоджену копітку роботу на результат, якого вдалося досягти за останні півроку", – зазначив глава НАК.

Нагадаємо, український регулятор НКРЕКУ 24 грудня ухвалив остаточне рішення про сертифікацію ОГТСУ і видав йому ліцензію на здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу.

Новий оператор 31 грудня 2019-го завершив підписання межоператорских угод із компаніями-операторами сусідніх ГТС.

Як писав OBOZREVATEL, зокрема, Україна уклала газовий контракт зі Словаччиною.

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