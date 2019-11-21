Кремль погрожує Києву газом: що про це думають українці

Більшість українців не боїться залишитися без опалення, навіть якщо Росія всерйоз розв'яже проти України "газову війну".

Про це люди розповіли в опитуванні, яке провів OBOZREVATEL на вулицях Києва. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наскільки я знаю, в Україні достатньо газу для наших потреб, для потреб населення. Тому ми забезпечені", – вважає менеджер Вікторія.

Багато з тих, з ким поспілкувався OBOZREVATEL, нагадали, що Україна має і свої газові родовища. Люди вважаю, що за потреби вони нас можуть підстрахувати. "У нас же свого газу в Україні вистачає. Тільки чому його не пускають в наші труби? Де він дівається?", – сказав пенсіонер Володимир.

Інші не переймаються через російський газ, тому, що користуються іншим опаленням. "Я користуюся дровами, живу біля Києва. А газ треба, звичайно. Сподіваюся, що наші керівники якось вирішать", – сказав пенсіонер Володимир.

Є й ті, у кого заміни газовому опаленню немає. Тому газових капостей з боку Росії вони побоюються. "Звичайно, я боюся, тому, що альтернативного виду опалення у мене немає", – сказала приватний підприємець Ірина. "І я боюся, – каже пенсіонер Олександр. – Але газу я споживаю трохи, тому, думаю, що проживу".

Також люди сподіваються на запаси в підземних сховищах, які Україна вже зробила. "Я думаю, що в Україні є газові запаси, які ми можемо використовувати. Я взагалі підтримую ті моменти, які є у нас, щоб використовувати свій ресурс і розраховувати тільки на себе. Україна здатна це зробити", – сказала викладачка Вікторія.

Опалювальний сезон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту щодо транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

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