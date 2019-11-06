Опалювальний сезон: стало відомо, у яких областях України ще немає тепла

Опалювальний сезон в Україні повністю стартував в п'яти областях. А ось в Херсонській та Чернівецькій люди досі живуть в холоді.

100% житлових і соціальних об'єктів підключені в п'яти областях – Вінницькій. Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській. Про це в середу, 6 листопада, повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України в Facebook.

Крім того, 100% об'єктів соціальної сфери (школи, лікарні, садочки і т.д.) опалюється в Житомирській, Миколаївській та Сумській областях, по 99,9% – у Київській та Хмельницькій областях.

"За підключення до опалення об'єктів житлового фонду – найвищий відсоток у Житомирській (99,9%), Полтавській (99,9%), Чернігівській (99,9%), Сумській (99,8%) і Рівненській (99,7 %) областях", – відзначили в прес-службі міністерства.

При цьому, відповідно до карти підключення до теплопостачання, в Херсонській області до опалення підключили 8% житлового фонду і майже 67% соціального. А в Чернівецькій і того менше – в житловому фонді тепла немає, а соціальний підключений на 12%.

Де почався опалювальний сезон Мінрегіон

Де почався опалювальний сезон Мінрегіон

Опалювальний сезон в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.

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