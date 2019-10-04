Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:09
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Зірвуть опалювальний сезон: у "ДНР" забили на сполох через підлянку терористів

23т Читати матеріал російською

Комунальне господарство частини Донецької області, що перебуває під контролем бойовиків "ДНР", не готове до зими. Є висока ймовірність, що опалювальний сезон буде зірвано.

Причина як у нестачі грошей, які окупанти не платять комунальникам, так і в нестачі робочих рук через масові звільнення. Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов.

"Обіцяне підняття зарплат працівникам ЖКГ не відбулося. Штат співробітників неукомплектований, слюсарі з об'ємом робіт не справляються, при цьому, іноді працюють до 21:00 (наприклад, біля АС Критий ринок м. Донецьк). Не складно здогадатися про настрої в колективах зі збільшеним навантаженням і зарплатою, що не змінилася. Минулого року подача опалення почалася в кінці жовтня. Хоча температура впала до +5 ще на початку місяця", – розповів блогер.

За його словами, важливою проблемою ЖКГ на окупованих територіях були низькі тарифи. Однак, коли їх підняли, більше грошей комунальникам давати не стали – їх обдурили.

Новини
"Піде по пи**і!" Соколова розповіла, як "ДНР" розвалить Росію

"Також у цій галузі розграбована і зношена інфраструктура, комунальні підприємства в занепаді, відсутні матеріали для проведення ремонту труб, через які подається тепло. У реальності, цього року люди зможуть відчути гарячі батареї ближче до середини листопада, і ніхто не застрахований від проривів тепломережі", – пояснює можливі наслідки Баринов.

За його підрахунками, антирейтинг Пушиліна цьогоріч високий як ніколи. Так що Баринов не виключив, що в "ДНР" люди почнуть відкрито висловлювати своє невдоволення.

Зірвуть опалювальний сезон: у "ДНР" забили на сполох через підлянку терористів

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2020 року окупанти будуть позбавляти пенсій людей, які не проживають на території "ДНР" і не мають місцевого паспорта.

Ватажки псевдореспублік "Л/ДНР" будуть завищувати кількість населення під час перепису, який почався у вівторок, 1 жовтня, щоб Росія не могла скоротити фінансування окупованого Донбасу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
9
23
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Моё мнение-Ватноголовьіе пенсьі,очень сильно стремились в паРашу.Вот пусть и жрут,полной ложкой,во всю харю прелести рЮськоко мира!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Дыра и есть дыра пусть совкоголовые пенсионеры мерзнут
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ой, а кто это у нас в блогерах то проявился? Баринов? Лихо. Не, ну рисковый кадр. Его из Питера поперли, и били даже представители партии разноцветных, ибо он сильно портил им имидж и репутацию. А на Донбасе чай просто пристрелят.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / думки

ads pixel