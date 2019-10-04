Зірвуть опалювальний сезон: у "ДНР" забили на сполох через підлянку терористів

Комунальне господарство частини Донецької області, що перебуває під контролем бойовиків "ДНР", не готове до зими. Є висока ймовірність, що опалювальний сезон буде зірвано.

Причина як у нестачі грошей, які окупанти не платять комунальникам, так і в нестачі робочих рук через масові звільнення. Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов.

"Обіцяне підняття зарплат працівникам ЖКГ не відбулося. Штат співробітників неукомплектований, слюсарі з об'ємом робіт не справляються, при цьому, іноді працюють до 21:00 (наприклад, біля АС Критий ринок м. Донецьк). Не складно здогадатися про настрої в колективах зі збільшеним навантаженням і зарплатою, що не змінилася. Минулого року подача опалення почалася в кінці жовтня. Хоча температура впала до +5 ще на початку місяця", – розповів блогер.

За його словами, важливою проблемою ЖКГ на окупованих територіях були низькі тарифи. Однак, коли їх підняли, більше грошей комунальникам давати не стали – їх обдурили.

"Також у цій галузі розграбована і зношена інфраструктура, комунальні підприємства в занепаді, відсутні матеріали для проведення ремонту труб, через які подається тепло. У реальності, цього року люди зможуть відчути гарячі батареї ближче до середини листопада, і ніхто не застрахований від проривів тепломережі", – пояснює можливі наслідки Баринов.

За його підрахунками, антирейтинг Пушиліна цьогоріч високий як ніколи. Так що Баринов не виключив, що в "ДНР" люди почнуть відкрито висловлювати своє невдоволення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2020 року окупанти будуть позбавляти пенсій людей, які не проживають на території "ДНР" і не мають місцевого паспорта.

Ватажки псевдореспублік "Л/ДНР" будуть завищувати кількість населення під час перепису, який почався у вівторок, 1 жовтня, щоб Росія не могла скоротити фінансування окупованого Донбасу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!