ОП доручив "Нафтогазу" виплатити Вітренку $4 млн премії – ЗМІ

Борис Бондар Ринки та компанії 21:37, 14.12.2020 Оновлено: 21:58, 14.12.2020

Офіс президента України доручив НАК "Нафтогаз" підготувати платіжку для виплати колишньому виконавчому директору компанії Юрію Вітренку премії в розмірі 94 млн грн.

Про це повідомило УНН з посиланням на власні джерела. Таким чином в ОП нібито хочуть допомогти Вітренку, який претендує на посаду міністра енергетики, уникнути конфлікту інтересів.

Нагадаємо, колишній очільник НАК подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". А оскільки Вітренко є також одним з кандидатів на посаду міністра енергетики, це створює конфлікт інтересів.

Тому в Офісі президента вважають, що виплата премії в розмірі 94 млн гривень дозволить Вітренку отримати бажані гроші, не очікуючи рішення суду.

При цьому збитковим НАК "Нафтогаз" став, в тому числі, в результаті роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020 року збиток склав 600 млн доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Економіка Ринки та компанії

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