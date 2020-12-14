ОП доручив "Нафтогазу" виплатити Вітренку $4 млн премії – ЗМІ

Офіс президента України доручив НАК "Нафтогаз" підготувати платіжку для виплати колишньому виконавчому директору компанії Юрію Вітренку премії в розмірі 94 млн грн.

Про це повідомило УНН з посиланням на власні джерела. Таким чином в ОП нібито хочуть допомогти Вітренку, який претендує на посаду міністра енергетики, уникнути конфлікту інтересів.

Нагадаємо, колишній очільник НАК подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". А оскільки Вітренко є також одним з кандидатів на посаду міністра енергетики, це створює конфлікт інтересів.

Тому в Офісі президента вважають, що виплата премії в розмірі 94 млн гривень дозволить Вітренку отримати бажані гроші, не очікуючи рішення суду.

При цьому збитковим НАК "Нафтогаз" став, в тому числі, в результаті роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020 року збиток склав 600 млн доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL: