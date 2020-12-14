ОП доручив "Нафтогазу" виплатити Вітренку $4 млн премії – ЗМІ
Офіс президента України доручив НАК "Нафтогаз" підготувати платіжку для виплати колишньому виконавчому директору компанії Юрію Вітренку премії в розмірі 94 млн грн.
Про це повідомило УНН з посиланням на власні джерела. Таким чином в ОП нібито хочуть допомогти Вітренку, який претендує на посаду міністра енергетики, уникнути конфлікту інтересів.
Нагадаємо, колишній очільник НАК подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". А оскільки Вітренко є також одним з кандидатів на посаду міністра енергетики, це створює конфлікт інтересів.
Тому в Офісі президента вважають, що виплата премії в розмірі 94 млн гривень дозволить Вітренку отримати бажані гроші, не очікуючи рішення суду.
При цьому збитковим НАК "Нафтогаз" став, в тому числі, в результаті роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020 року збиток склав 600 млн доларів).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чистий консолідований збиток НАК "Нафтогаз України" за січень-вересень 2020 року склав 17 млрд грн. Водночас голові правління компанії Андрію Коболєву нарахували 229 млн грн премії.
У 2018 році глава "Нафтогазу" заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.
Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.
Пізніше ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії й надали свої заперечення.